Un TIR care transporta lăzi de bere s-a răsturnat marți noapte, dându-le de muncă autorităților care au trebuit să strângă resturile rămase de la marfă. din marfa căzută. Accidentul a avut loc pe drumul european E85, în localitatea Copălău.

Ce s-a întâmplat cu șoferul TIR-ului

În urma accidentului care a avut loc noaptea trecută, când un TIR s-a răsturnat în localitatea Copălău, a fost blocat ore în șir. Din fericire, nimeni nu a fost grav rănit. Șoferul a primit îngrijiri medicale la fața locului, dar a refuzat transportat la spital.

La locul accidentului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului Botoșani, cu o autospecială de stingere și modul de descarcerare, o ambulanță , precum și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Copălău, potrivit .

Ce recomandă reprezentanții ISU șoferilor

Pompierii ajunși la fața locului au înlăturat pericolului de incendiu, deconectând bornele bateriilor. Drumul a fost eliberat de resturile de marfă căzută, iar două utilaje grele au intervenitpentru ridicarea autocamionului.

ISU Botoșani vine cu o serie de recomandări pentru șoferi, astfel încât genul acesta de situații să fie evitate. Conducătorii auto sunt sfătuiți să dea dovadă de prudență și să respecte toate regulile de circulație atât pentru propria lor siguranță, cât și pentru a celorlalți participanți la trafic.