Un accident pe Șoseaua Berceni a îngrozit Capitala. O femeie de 35 de ani și fetița ei de doi ani au fost lovite violent de o mașină condusă de un tânăr de 20 de ani. Imaginile șocante au fost surprinse chiar de camera de bord a șoferului care a produs tragedia.

Cum s-a produs accidentul de pe Șoseaua Berceni

În întregistrarea video se vede cum șoferul a trecut brusc de pe banda 1 pe banda 2 și a depășit în viteză două mașini, înainte de a lovi femeia care traversa regulamentar cu un cărucior. Aceasta apăruse dintre mașinile staționate în coloană pe contrasens, în fața Pieței . potrivit Hotnews.

Impactul a fost devastator. Femeia a fost proiectată în alte două autoturisme, care circulau pe sensul opus. Ea a murit pe loc, iar copilul a fost transportat de urgență la spital.

Accident pe Șoseaua Berceni. În ce stare de află acum fetița rănită

Micuta a fost operată la Spitalul „Marie Curie”, unde medicii au constatat că are traumatism cranian, leziuni cervicale, fractură de femur și contuzii toracoabdominale. Potrivit medicilor, starea fetiței este stabilă și se află în afara oricărui pericol.

Șoferul a fost reținut marți dimineață.

„În urma probatoriului administrat de către polițiști din cadrul Brigăzii Rutiere în cazul privind accidentul rutier produs la data de 13.10.2025, în jurul orei 16:00, pe Șos. Berceni din Sectorul 4, soldat cu decesul unei persoane și rănirea gravă a unui minor, conducătorul autovehiculului în vârstă de 20 de ani a fost reținut pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat magistraților cu propunere legală”, a precizat Brigada Rutieră, potrivit .

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero.

Cine este tânărul care a provocat accidentul pe Șoseaua Berceni

Conform , tânărul obișnuia să se filmeze pe rețelele de socializare conducând cu viteze de până la 240 km/h. De asemenea, în iulie 2025, acesta ar fi rămas fără permis pentru 30 de zile, după un episod de comportament agresiv în trafic.