Apele Române intensifică verificările. Instituția a aplicat sancțiuni consistente în primele luni din 2026. Autoritățile urmăresc să limiteze abuzurile asupra resurselor de apă, într-un context în care neregulile persistă.

Cât de ample sunt controalele din acest an

Autoritățile au desfășurat o acțiune amplă de verificare la nivel național, vizând inclusiv balastierele, unde controalele tematice continuă până la jumătatea lunii mai. În primele două luni din 2026, inspectorii au realizat 929 de controale.

În urma acestor acțiuni, au fost aplicate 106 sancțiuni, dintre care 55 au constat în amenzi, valoarea totală ajungând la 2.580.000 de lei. Datele reflectă o presiune constantă exercitată asupra operatorilor care nu respectă reglementările privind protecția resurselor de apă.

Cum se compară situația cu anii anteriori

Problemele identificate nu reprezintă o noutate, iar cifrele din 2025 confirmă amploarea fenomenului, în special în sectorul de agregate minerale. În acel an, doar în cazul , au fost efectuate 1.909 controale de , soldate cu 336 de sancțiuni și 187 de amenzi.

Valoarea totală a sancțiunilor aplicate în acest segment a depășit 9.755.000 de lei, iar autoritățile au întocmit și 17 dosare penale. La nivel general, inspectorii au realizat 8.687 de controale în 2025, aplicând 1.348 de sancțiuni și 667 de amenzi, care au însumat peste 22 de milioane de lei.

Ce nereguli au fost descoperite recent

Un caz recent, identificat în martie 2026 pe râul Sebeș, în zona Hârseni din județul Brașov, scoate în evidență gravitatea situației din teren. Inspectorii au descoperit șase captări ilegale de apă și tot atâtea păstrăvării care funcționau fără avize sau autorizații legale, relatează stiripesurse.ro.

Autoritățile au dispus măsuri pentru refacerea stării inițiale a cursului de apă și pregătesc șase dosare penale, urmând să stabilească prejudiciul și să sesizeze organele competente.