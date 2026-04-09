Acasa » Monden » Radu Ciucă a bătut palma cu Antena 1. Cum a reacționat Cătălin Măruță: „Nu mai înțeleg nimic!”

Flavia Codreanu
09 apr. 2026, 19:47
sursă foto: Instagram/Cătălin Măruță
Cuprins
  1. Ce spune Radu Ciucă despre noul proiect de la Antena 1
  2. Cum a reacționat Cătălin Măruță
  3. Din cine este formată echipa de la Antena 1

Radu Ciucă s-a transferat oficial la Antena 1, unde va face parte din echipa noii emisiuni „Furnicuțele”, prezentată de Denise Rifai.

Ce spune Radu Ciucă despre noul proiect de la Antena 1

Ciucă va fi responsabil de muzică și atmosfera din platou în cadrul noului format care debutează pe 20 aprilie. Colegul lui Măruță  vede schimbarea ca pe o provocare, și este  pregătit să aducă un vibe proaspăt în echipa coordonată de Denise Rifai.

Pentru mine, alăturarea în proiectul ăsta înseamnă, sincer, un amestec foarte frumos de entuziasm, emoție și puțină nebunie bună. E genul de format în care simt că mă pot juca, că pot aduce energie, umor și mult din ce sunt eu cu adevărat. Vin după foarte mulți ani într-un loc care m-a format enorm, lângă Cătălin Măruță, omul lângă care am crescut profesional și uman.

Și cred că exact experiența asta mă face azi să intru în „furnicar” cu și mai multă poftă. Pe scurt: eu vin cu muzica, vibe-ul și pofta de joacă, Furnicuțele vin cu haosul organizat, Denise vine cu forța ei, și împreună cred că o să iasă ceva foarte viu. Adică exact genul de proiect în care nu prea ai cum să te plictisești. Nici noi, nici publicul”, a spus Radu Ciucă.

Cum a reacționat Cătălin Măruță

Deși mulți s-au grăbit să speculeze că prietenia dintre cei doi s-a rupt, fostul prezentatorul de la Pro TV a lămurit rapid situația prin intermediul rețelelor de socializare. Cei doi au rămas la fel de apropiați, Radu Ciucă fiind în continuare prezent la filmările pentru podcast.

„Am citit ziarele că Ciucă a plecat, s-a mutat, nu mai e cu noi. Trebuia să fie la muncă și ăsta a plecat. S-a mutat la Antena 1. Nu mai înțeleg nimic! Ce faci, nu ești la Antena 1? Deci fratele Ciucă e în continuare. O să fie alături de Furnicuțe și de Denise de la ora 17:00”, a declarat Cătălin Măruță pe Instagram.

Din cine este formată echipa de la Antena 1

Emisiunea „Furnicuțele” promite să fie unul dintre cele mai dinamice formate ale trustului, având-o la cârmă pe Denise Rifai. Plecarea sa de la Pro TV și semnarea cu noul post marchează una dintre cele mai surprinzătoare mutări ale sezonului în televiziune.

