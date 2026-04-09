Ciolacu: Dacă era un premier PSD cu motorina peste 11 lei, era scos cu furci și topoare din Guvern. Bolojan este, însă, cel mai competent

Traian Avarvarei
09 apr. 2026, 19:03
Fostul premier Marcel Ciolacu (PSD), acum președinte al Consiliului Județean Buzău. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Fostul premier Marcel Ciolacu (PSD), acum președinte al Consiliului Județean Buzău, a militat pentru schimbarea din funcție a actualului premier, liberalul Ilie Bolojan, pe care-l acuză că „duce economia în prăpastie cu viteză maximă”. Asta deși Ciolacu, din postura de șef al Guvernului, a lăsat țara la un deficit bugetar de peste 9%, de departe cel mai mare din UE, din cauza căruia românii suportă și azi impozite și taxe mărite.

De asemenea, Marcel Ciolacu a plâns de milă Realității Plus, pe care o consideră victimă a cenzurii, deși CNA a dispus închiderea ei pentru că nu și-a plătit amenzile de peste 600.000 de lei, amenzi primite tocmai pentru că postul cenzura opiniile care nu-i conveneau.

Ciolacu cere schimbarea lui Bolojan din funcția de premier

„Dacă era un premier PSD cu motorina peste 11 lei, inflație ajunsă iar la două cifre, bugetele Educației și Sănătății tăiate drastic, putere de cumpărare la minim istoric și economia în recesiune era scos cu furci și topoare din Guvern!
Bolojan este, însă, cel mai competent.

Nu doar că duce economia în prăpastie cu viteză maximă, dar în guvernarea sa democrația se întărește pe zi ce trece.

Un important post TV, generos cu premierul, este implicat în manipularea din campania electorală de anul trecut, iar astăzi regizorii acestei manipulări sunt angajați chiar la Guvern și la un minister de forță.

Un post TV care atacă guvernarea este închis. Nu de către o instanță, ci de o autoritate a statului.

Dacă vrem cu adevărat o țară în care mai contează voința oamenilor simpli, care simt pe zi ce trece că nivelul lor de trai scade dramatic, de pe 20 aprilie încolo, România trebuie să-și decidă un viitor în care Bolojan să devină trecutul!”, a scris Marcel Ciolacu, pe Facebook.

