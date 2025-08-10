O fetiţă în vârstă de 8 ani și-a pierdut viața, pe un drum din , după ce a fost spulberată de o . Fetița ar fi traversat pe un drum nepermis.

Ce s-a întâmplat

Rănile suferite de fetiță

Un tânăr de 20 de ani, din satul Poiana Mărului, conducea un autoturism Renault din direcția Văleni spre Mălini, relatează newsbucovina.ro, citat de .

Șoferul s-ar fi trezit în fața unei fetițe de 8 ani, din aceeași comună, care ar fi traversat strada printr-un loc nepermis și fără să se asigure. Mașina a acroșat-o pe fetiță. Impactul a proiectat-o pe asfalt.

Rănile suferite de fetiță au fost extrem de grave. Medicii sosiți la fața locului au încercat să aplice manevre de resuscitare, însă fără succes. Din păcate, decesul copilei de 8 ani a fost constatat.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. I-au fost recoltate și probe biologice de sânge pentru analize suplimentare.

Tânărul deținea permis de conducere valabil, iar mașina avea inspecția tehnică periodică și asigurarea RCA în termen.

În urma acestora, polițiștii au întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă. Cercetările continuă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs tragedia.