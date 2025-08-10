B1 Inregistrari!
Accident rutier în Constanța. Au fost implicate cinci mașini

Selen Osmanoglu
10 aug. 2025, 11:33
Un accident rutier s-a produs în această dimineață, duminică, 10 august 2025, între două autoturisme, pe bulevardul I.C. Brătianu din municipiul Constanța, în apropierea Serviciului de Ambulanță.

Ce s-a întâmplat

Un accident rutier a avut loc duminică dimineața, în Constanța. Un autoturism BMW Seria 1, înmatriculat în Botoșani, a intrat în coliziune cu un Land Rover, care a fost proiectat în alte trei mașini parcate: un BMW X3, un Peugeot și un Seat.

În urma impactului au rezultat trei victime, dintre care una a fost încarcerată. Toate cele trei persoane rănite erau conștiente și au fost transportate la spital, conform Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Constanța.

 Victimele accidentului

În urma accidentului, trei bărbați au fost răniți. Ei au suferit diferite traumatisme.

„Victimele sunt trei bărbați, care au suferit următoarele traumatisme: unul cu traumatism cranio-cerebral și traumatisme la membrele inferioare, altul cu traumatism la umărul stâng și traumatism cranio-facial, iar al treilea cu traumatism cranio-cerebral și la membrele inferioare”, scrie Ziua de Constanța, citat de Adevărul.

