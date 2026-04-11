Pregătiri de Paște terminate la spital: Două femei din Iași au suferit accidente casnice grave în bucătărie

Flavia Codreanu
11 apr. 2026, 14:32
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Cum s-au produs accidentele casnice  din Iași
  2. Ce urmări grave au avut incidentele
  3. De ce cresc accidentele în perioada sărbătorilor

Accidentele casnice sunt înmulțesc mai ales în preajma sărbătorilor.  Două femei din Iași au ajuns la spital chiar în Sâmbăta Mare. Cele două victime au suferit răni grave în timp ce pregăteau masa de Paște

Cum s-au produs accidentele casnice  din Iași

Prima victimă este o femeie de 35 de ani care a ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe cu degetul arătător prins într-un blender.

Medicii au descoperit că lama aparatului a rămas blocată în mână.  În urma prezentării la camera de gardă, s-a intervenit chirurgicală pentru extragerea obiectului străin.

În cel de-al doilea caz, o femeie de 50 de ani s-a dezechilibrat și a căzut peste aragazul aprins. Aceasta a suferit arsuri de gradele 2 și 3 pe 5% din suprafața corpului.

Ce urmări grave au avut incidentele

Pe lângă arsurile provocate de flacără și lichidul fierbinte, femeia care a căzut peste aragaz s-a ales și cu un hematom epidural frontal în urma impactului, scrie Agerpres.

Ambele paciente au rămas internate la Spitalul „Sf. Spiridon” pentru a primi îngrijiri de specialitate sub supravegherea medicilor.

Cadrele medicale au intervenit de urgență pentru a repara leziunile provocate de utilizarea neatentă a aparatelor electrocasnice în plină febră a pregătirilor.

De ce cresc accidentele în perioada sărbătorilor

Medicii avertizează că riscul de rănire crește mare în această perioadă din cauza activităților în gospodărie. Specialiștii recomandă prudență atunci când folosim aparate de tăiat sau surse de foc, deoarece oboseala și graba pot duce la tragedii.

Este esențial ca aparatele precum blenderele să fie utilizate cu grijă, iar atenția să nu scadă niciun moment în timpul procesului de gătire.

Citește și...
Accident grav, urmat de un incendiu, în Timiș. Bilanțul victimelor
Eveniment
Accident grav, urmat de un incendiu, în Timiș. Bilanțul victimelor
Șoferiță prinsă cu 176 km/h, pe un drum din Constanța. Cum s-a scuzat: „Se ard cozonacii în cuptor”
Eveniment
Șoferiță prinsă cu 176 km/h, pe un drum din Constanța. Cum s-a scuzat: „Se ard cozonacii în cuptor”
(FOTO) Lumina Sfântă ajunge în România cu un avion privat de lux
Eveniment
(FOTO) Lumina Sfântă ajunge în România cu un avion privat de lux
Alertă sanitară: 1,5 milioane de ouă cu Salmonella au fost oprite să ajungă în magazine
Eveniment
Alertă sanitară: 1,5 milioane de ouă cu Salmonella au fost oprite să ajungă în magazine
Cum vrea PSD să scumpească biletele și la metrou, și la STB, deși public plânge de mila bucureștenilor
Eveniment
Cum vrea PSD să scumpească biletele și la metrou, și la STB, deși public plânge de mila bucureștenilor
Obligații suplimentare pentru proprietarii de câini. Un proiect legislativ propune limitarea timpului în care animalele pot fi legate
Eveniment
Obligații suplimentare pentru proprietarii de câini. Un proiect legislativ propune limitarea timpului în care animalele pot fi legate
Lumina Sfântă de la Ierusalim va fi adusă cu o cursă specială. Biserica Ortodoxă păstrează tradiția instituită acum 17 ani
Eveniment
Lumina Sfântă de la Ierusalim va fi adusă cu o cursă specială. Biserica Ortodoxă păstrează tradiția instituită acum 17 ani
Cine stabilește numărul de persoane la întreținere și când poți plăti mai puțin
Eveniment
Cine stabilește numărul de persoane la întreținere și când poți plăti mai puțin
Cazări la munte cu mai puțin de 100 de lei de persoană. De ce au rămas sute de locuri libere de Paște
Eveniment
Cazări la munte cu mai puțin de 100 de lei de persoană. De ce au rămas sute de locuri libere de Paște
Momentul în care o vânzătoare e snopită în bătaie de un bărbat, dintr-un motiv incredibil. Agresorul a fost arestat (VIDEO)
Eveniment
Momentul în care o vânzătoare e snopită în bătaie de un bărbat, dintr-un motiv incredibil. Agresorul a fost arestat (VIDEO)
Ultima oră
16:57 - E Bolojan „Ilie Sărăcie”? Cum răspunde consilierul guvernatorului BNR
16:38 - Cum au fost botezate fiicele lui Giovanni Becali în religia ortodoxă, deși soția sa e catolică: „Preoții erau toți securiști”
16:12 - Accident grav, urmat de un incendiu, în Timiș. Bilanțul victimelor
15:53 - Prințul Harry a fost dat în judecată de fosta sa organizație caritabilă. Motivul
15:31 - Șoferiță prinsă cu 176 km/h, pe un drum din Constanța. Cum s-a scuzat: „Se ard cozonacii în cuptor”
15:14 - Rădulescu (BNR): Ne-ar fi ajutat banii din Fondul de rezervă al Guvernului ca să atenuăm criza din Golf, dar nu-i mai avem pentru că au fost tocați pe nimic
14:56 - Miracolul s-a împlinit: Lumina Sfântă s-a aprins la Ierusalim și se pregătește să ajungă și în România
14:07 - Cum sunt manipulați algoritmii X înainte de votul decisiv din Ungaria. Conturi false îl promovează pe Viktor Orbán
13:38 - (FOTO) Lumina Sfântă ajunge în România cu un avion privat de lux
13:01 - Alertă sanitară: 1,5 milioane de ouă cu Salmonella au fost oprite să ajungă în magazine