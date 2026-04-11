Cornel Dinu (77 de ani) n-a mers la lui Mircea Lucescu (80 de ani) și n-a trecut nici pe la catafalc, în zilele în care trupul fostului selecționer a fost depus la Arena Națională. Un prieten de-ai lui a dezvăluit motivul.

De ce Cornel Dinu a lipsit de înmormântarea lui Mircea Lucescu

Prietenul respectiv a dezvăluit că Dinu nu a mers la Cimitirul Bellu nici când soția sa a fost înmormântată. Fostă juristă, Silvia Dinu a murit în decembrie 2011. De altfel, în lumea fotbalului se știe că Dinu detestă înmormântările.

„Dinu nu a fost la cimitir nici când și-a îngropat soția. A mers doar la biserica unde a fost depusă. A rămas pe scaun în biserică, nu a mers la Bellu.

I-am spus odată că, având drum pe la Bellu, am aprins o lumânare și la căpătâiul soției sale și am vrut să-i trimis o poză, dar mi-a retezat-o brusc și mi-a zis să nu-i mai vorbesc despre asta. Mi-a zis că nu poate să suporte.

Dinu are loc de veci tot la Bellu. Va fi înmormântat lângă soție, pe Aleea Artiștilor, alături de fratele său mai mare, Costică.

De când i-a murit soția, nu cred că Dinu a ajuns vreodată la cimitir”, a dezvăluit amicul lui Cornel Dinu, potrivit

De altfel, se știe că de peste un an Cornel Dinu . Chiar despre boala cruntă cu care se confruntă.

Ce au vorbit ultima oară Cornel Dinu și Mircea Lucescu

Extrem de discret de când suferă de depresie, Cornel Dinu a avut totuși o intervenție publică, în care ultimele discuții cu Mircea Lucescu.

„Problema la el e că a avut și o suferință colaterală care l-a adus în această suferință cardiacă. Iar el a fost dedicat echipei naționale, fotbalului românesc și a considerat că e o datorie să fie alături de fotbalul românesc, să reușească această calificare și uite că tocmai acest stres l-a doborât.

Era viața lui. Și îți spun, în discuțiile pe care le-am avut în ultimul timp, destul de dese cu el, m-a lăsat să înțeleg că are convingerea că tocmai această activitate pe care o desfășoară îl ține în picioare”, a declarat Cornel Dinu.