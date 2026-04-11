Traian Avarvarei
11 apr. 2026, 17:16
Mircea Lucescu. Sursa foto: Hepta - Abaca Press / AA/ABACA
Cuprins
  1. Ce proprietate și-a cumpărat Lucescu în centrul Capitalei
  2. Ce spunea Lucescu despre problemele cu investiția sa

Mircea Lucescu a prosperat nu doar în fotbal, ci și în afaceri, investind în asigurări, turism și imobiliare. Însă una dintre investițiile sale în București i-a dat mari bătăi de cap.

Ce proprietate și-a cumpărat Lucescu în centrul Capitalei

Mircea Lucescu și-a cumpărat o vilă în apropiere de Piața Romană. Dată fiind poziționarea centrală, imobilul era estimat la aproximativ un milion de euro. Fusese, însă, abandonat înainte de achiziție și ajunsese să fie ocupat de persoane fără adăpost.

Antrenorul le-a oferit bani acestora pentru a le convinge să plece. Strategia s-a dovedit eficientă, iar vila a fost eliberată.

Ce spunea Lucescu despre problemele cu investiția sa

„Am plătit oamenii străzii să iasă din casă, am trimis pe cineva să le dea bani. Nu îi înţeleg nici pe ei cum stăteau în mizeria aia. Acum, aştept de mai bine de un an o autorizaţie să pot să demolez tot, pentru că am cumpărat tot ce este în curtea aia. Zona este una prea frumoasă pentru a păstra ruinele alea. Nu m-am hotărât ce vreau să fac acolo, iau în calcul toate posibilităţile!”, a afirmat Mircea Lucescu, în urmă cu mulți ani, potrivit Libertatea.

După eliberarea imobilului, au fost obținute aprobările pentru demolare și existau planuri pentru ridicarea unei noi proprietăți. Numai că lucrările n-au mai avansat, iar terenul e și acum neamenajat.

