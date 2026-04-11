Acasa » Sport » Cum au fost botezate fiicele lui Giovanni Becali în religia ortodoxă, deși soția sa e catolică: „Preoții erau toți securiști”

Traian Avarvarei
11 apr. 2026, 16:38
Impresarul Giovanni Becali. Sursa foto: Captură video - AntenaStars / YouTube

Giovanni Becali (73 de ani) a povestit cum se trăia Paștele în familia sa, pe vremea când era copil, și cum a insistat ca fiicele sale să fie botezate tot în religia ortodoxă, chiar dacă acest lucru s-a întâmplat pe vremea când familia era în Germania. Giovanni Becali sărbătorește Paștele de două ori, soția sa fiind de religie catolică.

De altfel, acum, doamna Becali merge în Anglia pentru a fi alături de fiica lor cea mică, așa că Ioan Becali își va petrece Paștele alături de restul familiei la casa părintească, în care locuiește fratele său Victor.

Cum sărbătorește Paștele Giovanni Becali

„Când eram mic mergeam la biserică, ne jucam, luam ouă la noi, ne dădeau părinții ouă. Nevastă-mea fiind catolică, a fost joi la biserică, pentru că azi (n.r. Vineri, 10 aprilie) pleacă în Anglia la aia mică. Aia mică e ortodoxă, mi-am botezat fetele ortodoxe, la Frankfurt, îți dai seama. Preoții erau toți securiști, toți erau informatori, îți dai seama, dar ce să fac? Asta e, îi credeam pe cuvânt ce zic. Eu fac de două ori Paștele, fac și catolic, fac și ortodox.

Și acum ne împărțim, pleacă la aia mică la Londra, nu a putut să vină. Și eu cu celelalte două și cu nepoțica mergem la Victor, acolo facem. La Victor e casa părintească. Eu când am plecat, cel mic rămâne, dacă are și o soție bună, se înțelege cu soacra, ceea ce a fost o chestie extraordinară. Și el, și Gigi, au luat două verișoare. În primul rând se ocupă de soacră, după aia de mamele lor”, a spus Giovanni Becali, pentru Fanatik.

Vila din centrul Bucureștiului a lui Mircea Lucescu, ocupată de oamenii străzii. Antrenorul îi plătise pentru a elibera casa
Vila din centrul Bucureștiului a lui Mircea Lucescu, ocupată de oamenii străzii. Antrenorul îi plătise pentru a elibera casa
Gigi Becali l-a sfătuit pe Răzvan Lucescu ce să facă pentru sufletul tatălui său: „Acum, numai el poate să-l ajute”
Gigi Becali l-a sfătuit pe Răzvan Lucescu ce să facă pentru sufletul tatălui său: „Acum, numai el poate să-l ajute”
Ce l-a impresionat cel mai tare pe Gigi Becali la Mircea Lucescu: „Am stat două ore cu el. Mi-a povestit niște lucruri… am rămas mască”
Ce l-a impresionat cel mai tare pe Gigi Becali la Mircea Lucescu: „Am stat două ore cu el. Mi-a povestit niște lucruri… am rămas mască”
Discursul lui Răzvan Lucescu la înmormântarea lui Mircea Lucescu: „A fost tatăl meu și va rămâne tatăl meu. A iubit România din toți rărunchii lui” (VIDEO)
Discursul lui Răzvan Lucescu la înmormântarea lui Mircea Lucescu: „A fost tatăl meu și va rămâne tatăl meu. A iubit România din toți rărunchii lui” (VIDEO)
De ce e Mircea Lucescu atât de iubit în Europa. CTP: Am găsit o singură explicație pentru acest fenomen ieșit din comun
De ce e Mircea Lucescu atât de iubit în Europa. CTP: Am găsit o singură explicație pentru acest fenomen ieșit din comun
Dezvăluiri neașteptate despre Mircea Lucescu! Regula strictă peste care nu trecea niciodată
Dezvăluiri neașteptate despre Mircea Lucescu! Regula strictă peste care nu trecea niciodată
Mircea Lucescu, condus azi pe ultimul drum. Va fi înmormântat cu onoruri militare. Cum se va desfășura ceremonia de înhumare
Mircea Lucescu, condus azi pe ultimul drum. Va fi înmormântat cu onoruri militare. Cum se va desfășura ceremonia de înhumare
Cele patru persoane care vor veni la București, după ce Răzvan Lucescu le-a spus să nu participe la înmormântarea lui Mircea Lucescu
Cele patru persoane care vor veni la București, după ce Răzvan Lucescu le-a spus să nu participe la înmormântarea lui Mircea Lucescu
Ovidiu Ioanițoaia a dezvăluit boala de care suferea Mircea Lucescu: „De aici i s-a tras. Am tot încercat noi să camuflăm diagnosticul”
Ovidiu Ioanițoaia a dezvăluit boala de care suferea Mircea Lucescu: „De aici i s-a tras. Am tot încercat noi să camuflăm diagnosticul”
Dănuț Lupu, critici dure pentru români: Turcii l-au aplaudat pe Mircea Lucescu, iar noi l-am făcut senil, bătrân. În general, noi ne respectăm oamenii după ce mor (VIDEO)
Dănuț Lupu, critici dure pentru români: Turcii l-au aplaudat pe Mircea Lucescu, iar noi l-am făcut senil, bătrân. În general, noi ne respectăm oamenii după ce mor (VIDEO)
Ultima oră
17:16 - Vila din centrul Bucureștiului a lui Mircea Lucescu, ocupată de oamenii străzii. Antrenorul îi plătise pentru a elibera casa
16:57 - E Bolojan „Ilie Sărăcie”? Cum răspunde consilierul guvernatorului BNR
16:12 - Accident grav, urmat de un incendiu, în Timiș. Bilanțul victimelor
15:53 - Prințul Harry a fost dat în judecată de fosta sa organizație caritabilă. Motivul
15:31 - Șoferiță prinsă cu 176 km/h, pe un drum din Constanța. Cum s-a scuzat: „Se ard cozonacii în cuptor”
15:14 - Rădulescu (BNR): Ne-ar fi ajutat banii din Fondul de rezervă al Guvernului ca să atenuăm criza din Golf, dar nu-i mai avem pentru că au fost tocați pe nimic
14:56 - Miracolul s-a împlinit: Lumina Sfântă s-a aprins la Ierusalim și se pregătește să ajungă și în România
14:32 - Pregătiri de Paște terminate la spital: Două femei din Iași au suferit accidente casnice grave în bucătărie
14:07 - Cum sunt manipulați algoritmii X înainte de votul decisiv din Ungaria. Conturi false îl promovează pe Viktor Orbán
13:38 - (FOTO) Lumina Sfântă ajunge în România cu un avion privat de lux