Giovanni Becali (73 de ani) a povestit cum se trăia Paștele în familia sa, pe vremea când era copil, și cum a insistat ca fiicele sale să fie botezate tot în religia ortodoxă, chiar dacă acest lucru s-a întâmplat pe vremea când familia era în Germania. Giovanni Becali sărbătorește Paștele de două ori, soția sa fiind de religie catolică.

De altfel, acum, doamna Becali merge în Anglia pentru a fi alături de fiica lor cea mică, așa că Ioan Becali își va petrece Paștele alături de restul familiei la casa părintească, în care locuiește fratele său Victor.

Cum sărbătorește Paștele Giovanni Becali

„Când eram mic mergeam la biserică, ne jucam, luam ouă la noi, ne dădeau părinții ouă. Nevastă-mea fiind catolică, a fost joi la biserică, pentru că azi (n.r. Vineri, 10 aprilie) pleacă în Anglia la aia mică. Aia mică e ortodoxă, mi-am botezat fetele ortodoxe, la Frankfurt, îți dai seama. Preoții erau toți securiști, toți erau informatori, îți dai seama, dar ce să fac? Asta e, îi credeam pe cuvânt ce zic. Eu fac de două ori Paștele, fac și catolic, fac și ortodox.

Și acum ne împărțim, pleacă la aia mică la Londra, nu a putut să vină. Și eu cu celelalte două și cu nepoțica mergem la Victor, acolo facem. La Victor e casa părintească. Eu când am plecat, cel mic rămâne, dacă are și o soție bună, se înțelege cu soacra, ceea ce a fost o chestie extraordinară. Și el, și Gigi, au luat două verișoare. În primul rând se ocupă de soacră, după aia de mamele lor”, a spus Giovanni Becali, pentru