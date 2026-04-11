Carmen Brumă a oferit mai multe sfaturi despre cum ne putem bucura de fără să ne îngrășăm. Specialista spune că, în ciuda aparențelor și a ce se spune în general în spațiul public, bucatele de Paște chiar sunt benefice pentru sănătate, dacă știm să le gătim corect. Carmen Brumă își dă, la vară, examenul la masterul în nutriție pe care îl urmează la Facultatea de Medicină „Carol Davila” din București.

Carmen Brumă, sfaturi pentru o masă de Paște care nu îngrașă

„Eu mănânc tot ce îmi place de Paște și, din fericire, Paștele este o sărbătoare care, din punct de vedere nutrițional, e benefică.

Are ouă fierte, care sunt o capodoperă din punct de vedere nutrițional. Avem verdeață, avem multe tipuri de verdeață proaspătă care iese acum, avem leurdă, avem ridichi și așa mai departe. Avem drobul, care este la fel, o sursă de proteine pe care poți să o combini cu multă verdeață astfel încât să ai și fibre… Și avem și pasca.

Pasca e un desert sănătos, mai ales dacă reduci puțin din zahăr și din blat și te axezi mai mult pe o brânză mai slabă, pe care să o aromatizezi cu diverse esențe, și în care să pui mai multe stafide, de exemplu. Sau merișoare sau prune uscate. Și, iată, deja ai o masă completă care este sănătoasă și gustoasă”, a explicat Carmen Brumă, pentru

Rețeta de pască a lui Carmen Brumă

Carmen a spus apoi cum va face ea pasca: „Eu o să fac o pască – zic eu că este foarte bună – la care nu pun zahăr. Dar pun curmale, prune uscate, stafide și merișoare. Este o pască fără blat. Da, este ca un cheesecake, cu o brânză mai fină. Eu o fac cu ricotta sau urdă sau urdă cu ricotta și iese foarte gustoasă. Ouăle fierte roșii nu sunt o mare scofală de făcut, dar fac și drob. Și cam atât. Și friptură, normal. Mănânc, dar nu sunt mare fan, dar dacă se întâmplă să fie unul bine făcut, da, mănânc”.