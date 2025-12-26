B1 Inregistrari!
Adrian A
26 dec. 2025, 16:20
Încă un deputat cu bolid de lux nedeclarat. În declarația de avere figurează cu o Dacia 1300 (VIDEO)
Sursă foto: Captură video/Hotnews.ro
A mai apărut un deputat care conduce un bolid de lux, dar pe care nu l-a trecut în declarația de avere. Își ascunde mașina de lux pentru că legea îi permite.

Mihai Caragață conduce un bolid de lux care nu e al lui

În Parlament, mașinile private de zeci sau de peste o sută de mii de euro pe care le conduc aleșii  nu apar, uneori, în declarațiile de avere. Este și cazul lui Mihai Caragață, deputat de Ialomița, intrat în Parlament în alegerile din noiembrie 2024, pe listele SOS.

„E pe firmă mașina, sunt acționar majoritar”, susține Mihai Caragață, deputat SOS România, pentru jurnaliștii de la HotNews, înainte de a se urca în mașina SUV Mercedes GLE, cu care a venit la Parlament. În declarația de avere pe care a depus-o în iunie 2025, alesul a trecut o singură mașină: o Dacia 1300, an de fabricație 1980.

„Folosesc mașina în mod uzual, este mașina firmei, dar eu sunt acționar majoritar, mă ocup de acțiunile societății, mi se pare normal. O dețin dinainte de a intra în politică și de a fi deputat. Deducerea de TVA am făcut-o în momentul în care am achiziționat-o și nu eram în politică, eram administrator. Am cedat funcția de administrator după ce am ajuns deputat.

A costat cam 123.000 de euro, nu mai țin minte, cred că au trecut doi ani și jumătate de atunci. Mereu am condus mașina zilnic, mi se pare normal, legea îmi permite.”, a afirmat Caragață.

Potrivit site-ului termene.ro, Florin Caragață este asociat unic în firma Auto Gold Bussines, din județul Ialomița. De la sfârșitul anului trecut, când a ajuns deputat, s-a retras din calitatea de acționar, iar locul său a fost luat de soția sa.

Societatea comercială a avut, în 2024, o cifră de afaceri de 2.7 milioane de lei și un profit de 202.407 de lei. În declarația de avere, deputatul Caragață a precizat că a încasat dividende în valoare de 145.000 de lei de la firma pe care o deține.

Chirie egală cu indemnizația, pentru o mașină

Un alt deputat SOS, Vlad-Andrei Vidra, plătește pentru închirierea mașinii o sumă egală cu indemnizația sa de parlamentar. Vlad Andrei-Vidra a fost ales deputat de Bihor pe listele SOS România. În declarația de avere apare că deține două mașini: un Fiat din 2013 și un VW, tot din 2013.

La Parlament, deputatul a fost filmat cu un bolid de lux Mercedes GLE, nu cu autoturismele care apar în declarația de avere.

„Mașina este pe o firmă, firma apare în declarația de avere. Firma se numește Auto Vest. Vă garantez că este în regulă. 2.000 de euro plătesc chirie pentru mașină.”, a declarat deputatul pentru HotNews.

