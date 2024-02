Actorul care şi-a împuşcat colegul pe scena teatrului din Botoşani: „Am adus de acasă, din colecţia mea un pistol Airsoft”

, pe scena teatrului din Botoșani, în timpul unei repetiţii şi a ajuns la spital. Poliţiştii au început o anchetă, mai ales că este al treilea accident grav care a avut loc în ultima săptămână în teatrele din România.

Actorul a fost lovit în ochiul stâng şi a ajuns la spital

Pe scenă, actorul Marius Rogojinschi a îndreptat o armă cu aer comprimat către colegul lui, Răzvan Amitroaei. Pistolul a fost prea aproape de capul acestuia şi victima din piesa „Iubesc, iubesc, te iubesc!” chiar a avut de suferit.

Marius Rogojinschi, explică ce s-a întâmplat: „La repetiţie nu am calculat bine unghiul subiectiv, adica să îndrept arma la jumate de metru, de capul colegului meu şi am tras. Am adus de acasă, din colecţia mea un pistol Airsoft pe care l-am folosit întotdeauna fără bile.”, potrivit .

Actorul în vârstă de 33 de ani a fost lovit în ochiul stâng şi a căzut pe scenă din cauza șocului. Colegii l-au dus imediat la spital. După evaluare, actorul rănit de pistol a fost trimis acasă.

Sâmbăta trecută, Marius Manole a ajuns la spital după ce a căzut în timpul unui spectacol de la Teatrul Naţional Bucureşti. Iar a doua, zi, Olga Török, de la Teatrul German din Timişoara, a fost rănită după ce i-a căzut în cap, în timpul reprezantaţiei un perete din decor.