Iași: Profesor de „Etică și integritate academică”, trimis în judecată pentru viol în circumstanțe agravante

Traian Avarvarei
05 feb. 2026, 08:49
Foto: Pixabay
Cuprins
  1. Ce pedeapsă riscă profesorul
  2. Universitatea l-a concediat pe profesor

Corneliu Gașpar, fost profesor la Facultatea de Medicină Veterinară din cadrul Universității de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași (USV), a fost trimis în judecată pentru viol în circumstanțe agravante, după mai multe luni de anchetă penală. El se află în arestul preventiv.

Ce pedeapsă riscă profesorul

Gașpar va fi judecat în stare de arest pentru viol în circumstanțe agravante, deoarece s-a folosit de autoritatea funcției sale și a comis faptele în incinta universității. Dacă va fi găsit vinovat, riscă o pedeapsă între 7 și 12 ani de închisoare.

Ziarul de Iași a scris în trecut că profesorul a fost acuzat de viol de către studente de la Medicină Veterinară. O plângere penală pe numele acestuia a fost depusă de studente, alături de conducerea Universității de Științele Vieții din Iași.

Corneliu Gașpar e în arest încă din 16 decembrie.

Universitatea l-a concediat pe profesor

USV Iași a demarat o anchetă internă, iar concluziile Comisiei de Etică au dus la desfacerea contractului de muncă al lui Corneliu Gașpar. Reprezentanții universității au transmis că instituția se delimitează de orice formă de abuz și că sprijină demersurile legale în curs.

„În urma cercetărilor efectuate, s-au constatat următoarele fapte: act sexual neconsimțit (viol) petrecut în perimetrul universitar, în biroul cadrului didactic (…) deși, fără dovezi concrete (medico-legale), rezultă indubitabil din declarația scrisă a petentei starea emoțională puternic afectată a acesteia din ziua de 09.07.2025, dar și din faptele petrecute ulterior, așa cum au fost descrise în raportul final al Comisiei de Etică Universitară”, se arată în hotărârea Comisiei de Etică, citată de Ziarul de Iași.

Deși a fost depusă o singură plângere oficială, în online apăreau numeroase acuzații similare.

Corneliu Gașpar preda, printre altele, chiar disciplina „Etică și integritate academică”.

