Poliția prahoveană a reținut un individ de 44 de ani, dintr-o localitate din județ, acuzat că și-a violat în mod repetat fiica vitregă. Autoritățile judiciare au fost sesizate de mama fetei.

Poliția prahoveană a reținut un suspect de viol

Un prahovean de 44 de ani a fost arestat preventiv sub acuzaţia de asupra unui minor. Bărbatul a fost reținut de poliția prahoveană în urma unei sesizări primite de la mama fetei. Potrivit informațiilor furnizate de surse judiciare victima este fiica concubinei inculpatului. Fata, în vârstă de 14 ani, ar fi fost violată, în mod repetat, pe parcursul a mai bine de un an.

„La data de 16 martie 2026, în jurul orei 15:30, poliţiştii din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală Apostolache au fost sesizaţi de către o femeie cu privire la faptul că fiica sa minoră ar fi fost victima unor acte de natură sexuală, presupus comise în perioada ianuarie 2024 – noiembrie 2025”, a transmis Inspectoratul Județean de Poliția ( ) Prahova.

Potrivit sursei citate, din probele administrate la dosar, individul punea presiune psihică pe adolescentă determinând-o să-i cedeze. Astfel, fără voia ei, fata a fost nevoită să se culce cu bărbatu în mai multe rânduri.

„Din probatoriul administrat până la acest moment procesual a rezultat suspiciunea rezonabilă că persoana vătămată ar fi fost supusă unor acte de constrângere psihică de către un bărbat, în vârstă de 44 de ani, fiind determinată să întreţină, în mod repetat, raporturi sexuale neconsimţite”, a transmis Poliția.

Suspectul a fost arestat pentru 30 de zile

Bărbatul a fost dus la audieri, de poliția prahoveană, după care a fost reținut pentru 24 de ore. Ulterior, a fost prezentat în fața instanței, iar judecătorul de drepturi şi libertăţi a dispus pentru 30 de zile.

„Pe parcursul desfăşurării cercetărilor, au fost avute în vedere cu prioritate respectarea interesului superior al minorului, protejarea vieţii private şi a demnităţii persoanei vătămate, precum şi evitarea oricărei forme de revictimizare. Totodată, a fost informată Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, reprezentanţii instituţiei participând la activităţile procedurale, inclusiv la audierea persoanei vătămate, în vederea asigurării suportului şi protecţiei acesteia”, se mai arată în comunicat.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului de caz, în cadrul unui de viol asupra unui minor.

„Persoana vătămată a fost supusă unei expertize medico-legale, în vederea stabilirii elementelor de ordin medico-legal necesare soluţionării cauzei”, mai arată IJP Prahova.