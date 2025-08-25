Un localnic din Brăila a avut un șoc atunci când, în apropierea gardului unui cimitir, a găsit mai multe oseminte umane. Oamenii din zonă au elucidat misterul rămășițelor umane: administratorul ar arunca oaselor celor ale căror rudele nu plătesc taxa pentru locul de veci, ca mai apoi să revândă groapa. Autoritățile încearcă acum să afle cum au ajuns osemintele la vedere.

Cuprins:

Ce spun angajații cimitirului despre osemintele găsite lângă gard Ce prevede legea că ar trebui să se facă cu osemintele în cazul în care taxa nu e plătită

Ce spun angajații cimitirului despre osemintele găsite lângă gard

Poze făcute într-un cimitir din Brăila surprind mai multe cranii şi resturi de oase printre buruienile de la marginea locului de veci. Imaginile au stârnit revoltă printre localnici, care susțin că administratorul îi dezgroapă pe cei a căror rude nu plătesc taxa pentru mormânt. Locul de veci astfel golit, este revândut apoi.

„Oasele pe care le-a scos erau puse intr-un sac şi nu aveau unde să le bage. Dacă nu plăteşti după o perioadă de timp, le scoate şi vinde groapa din nou”, a spus o femeie, pentru .

Paznicul cimitirului susține o altă teorie, conform căreia toată scheletul găsit lângă gard ar fi o înscenare.

„Nu e de la noi de aici, nu-i din cimitrul ăsta. E o înscenare”, spune paznicul.

„Salariaţii din cimitirul municipal au fost şi au verificat tot cimitirul şi nu existau acele oase umane. Este un fals, nu are nicio dovadă. Niciodată nu rămân oseminte ale celor decedaţi când se îngroapă alt decedat”, a declarat Huiu Emilena, director executiv cimitir.

Ce prevede legea că ar trebui făcut cu osemintele, în cazul în care taxa nu e plătită

Oamenii legii se ocupă acum să rezolve misterul din cimitirul din Brăila.

Există și o lege care prevede ce ar trebui făcut cu osemintele celor pentru care nu s-a mai plătit taxa de întreținere a mormântului. Rămăşiţele umane ar trebui strânse într-o cutie specială de oseminte şi depozitată într-o groapă comună.