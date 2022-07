Adevărul din spatele acuzațiilor că SUA că desfăşoară un război biologic în Ucraina

Coreea de Nord a acuzat duminică SUA că fabrică arme biologice în Ucraina. Astfel, reiterează motivul invocat de ruși pentru invadarea Ucraina.

Americanii ar fi „ instalat numeroase laboratoare biologice în zeci de ţări şi regiuni, inclusiv în Ucraina, încălcând tratatele internaţionale”, scrie agenţia oficială de presă nord-coreeană KCNA. Cele mai multe dintre acestea ar fi fost amplasate în țările cu o politică anti-SUA.

US accused by North Korea of using biological warfare in Ukraine

— BL News (@breaknlinks)