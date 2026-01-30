Un adolescent de 15 ani a pledat vinovat pentru uciderea lui Leo Ross, un copil de doar 12 ani, înjunghiat mortal în timp ce se întorcea de la școală, anul trecut, în . Fapta a avut loc într-un parc din oraș, iar cazul a șocat comunitatea locală, fiind considerat unul dintre cele mai grave episoade de violență cu arme albe din regiunea West Midlands.

Atac mortal, în drum spre casă

Potrivit informațiilor prezentate în instanță, Leo Ross se întorcea de la școala sa din zona Yardley Wood, Birmingham, pe 21 ianuarie 2025, când a fost înjunghiat în abdomen. Copilul parcurgea un traseu de aproximativ 10 minute până acasă și vorbea la telefon cu un prieten, stabilind să se întâlnească lângă un copac din Parcul Trittiford Mill, scrie BBC.

Prietenul a ajuns la locul stabilit, însă Leo nu a mai apărut. Băiatul a fost găsit ulterior grav rănit pe o alee de lângă un râu, iar mai mulți trecători au încercat să îi acorde primul ajutor și au alertat serviciile de urgență. Din păcate, copilul a murit la spital.

La doar 12 ani, Leo este considerat cea mai tânără victimă a criminalității cu arme albe din regiunea West Midlands.

Atacatorul, implicat și în alte agresiuni violente

Adolescentul acuzat, a cărui identitate nu poate fi făcută publică din motive legale, avea 14 ani la momentul crimei. Joi, acesta și-a recunoscut fapta în fața Curții Coroanei din Birmingham.

Pe lângă uciderea lui Leo Ross, inculpatul a pledat vinovat și pentru două capete de acuzare de vătămare corporală gravă cu intenție, precum și pentru o agresiune soldată cu vătămare corporală, în urma unor atacuri separate asupra a trei femei în vârstă.

Potrivit Parchetului, victimele au fost împinse la pământ, lovite și au suferit răni serioase. Ancheta a mai arătat că arma crimei a fost aruncată într-un râu din apropiere, iar adolescentul a pledat vinovat și pentru deținerea unui obiect tăietor-înțepător.

Ce le-a spus inițial polițiștilor

Anchetatorii au precizat că, după atac, adolescentul a rămas la locul faptei și a vorbit cu polițiștii, pretinzând în mod fals că l-ar fi găsit întâmplător pe Leo grav rănit pe malul râului Cole.

Poliția consideră că victima nu avea nicio legătură cu atacatorul și că a fost vorba despre un atac complet aleatoriu și neprovocat.

În timpul audierilor, inculpatul nu a arătat remușcări și nu a oferit explicații pentru faptele sale, răspunzând doar „fără comentarii” la întrebările legate de crimă și agresiunile anterioare, au declarat anchetatorii.

Sentința, așteptată în februarie

Pledările de vinovăție au fost formulate la peste șase luni după ce procesul fusese amânat pentru realizarea unei evaluări psihiatrice. Judecătorul a anunțat că sentința va fi pronunțată pe 10 februarie, iar până atunci adolescentul va rămâne în detenție într-un centru pentru minori.

Între timp, la locul crimei au fost depuse flori și mesaje emoționante, unele dintre ele menționând că Leo a fost „iubit de mulți oameni” și că „viețile noastre nu vor mai fi la fel fără tine”.