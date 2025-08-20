B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » O adolescentă de 13 ani din Covasna a fugit de acasă. Unde a fost găsită fata, la o zi distanță după dispariție

O adolescentă de 13 ani din Covasna a fugit de acasă. Unde a fost găsită fata, la o zi distanță după dispariție

20 aug. 2025, 16:45
O adolescentă de 13 ani din Covasna a fugit de acasă. Unde a fost găsită fata, la o zi distanță după dispariție
Sursa Foto: Freepik.com

O adolescentă de 13 ani din Covasna le-a dat mari emoții părinților atunci când a hotărât să fugă de acasă. Din fericire, copila a fost găsită nevătămată, acasă la iubitul ei de 36 de ani. Bărbatul a fost plasat în arest pentru 30 de zile.

Cuprins:

  1. Cum s-au cunoscut adolescenta și iubitul ei
  2. De ce este bănuit bărbatul de 36 de ani

Cum s-au cunoscut adolescenta și iubitul ei

O fată de 13 ani a fost găsită la locuința iubitul ei cu 23 de ani mai mare, după ce a fugit de acasă. Cei doi se cunoscuseră pe internet, iar în urma discuțiilor online, au început o relație amoroasă.

Potrivit Poliției Covasna, adolescenta și-a părăsit domiciliul în data de 16 august și a fost găsită o zi mai târziu, pe 17 august. Iubitul ei, bărbatul de 36 de ani, a fost reținut de oamenii legii.

„În urma activităților complexe desfășurate pentru localizarea minorei, polițiștii IPJ Covasna au reușit, în după amiaza zilei de 17 august 2025, să o depisteze pe aceasta, într-o localitate din județul Covasna. Din verificările efectuate de polițiștii Secției Rurale 1 Sfântu Gheorghe cu privire la dispariție, s-a stabilit că plecarea minorei ar fi avut caracter voluntar, în urma unor discuții avute în mediul on-line cu un bărbat de 36 de ani. De asemenea, din cercetări au reieșit date relevante cu privire la comiterea infracțiunii de viol săvârșit asupra unui minor”, a informat, miercuri, Poliția Covasna, citată de Observator News.

 

 

De ce este bănuit bărbatul de 36 de ani

Bărbatul de 36 de ani a fost reținut de către polițiști, fiind bănuit de viol săvârșit asupra unui minor. Marți, a fost dispusă arestarea preventiv pentru 30 de zile a acestuia.

A fost deschis un dosar penal, iar polițiștii continuă cercetările sub îndrumarea unui procuror.

