Acasa » IT&C » O nouă fraudă pe internet. Infractorii folosesc imaginea lui Nicușor Dan

O nouă fraudă pe internet. Infractorii folosesc imaginea lui Nicușor Dan

Adrian Teampău
20 aug. 2025, 16:27
Infractorii cibernetici folosesc imaginea președintelui României. Nicușor Dan, pentru a promova așa zise „oportunități de investiții”. Avertismentul cu privire la această fraudă online vine din partea Directoratului Naţional pentru Securitate Cibernetică (DNSC).

Cuprins:

  • În ce constă noua fraudă online
  • Ce recomandări au specialiștii DNSC

În ce constă noua fraudă online

O fraudă care promovează „investiţii rapide”, în care este folosită imaginea preşedintelui României, Nicușor Dan, circulă în mediul online. Directoratul Naţional pentru Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează că infractorii promit câștiguri miraculoase, din așa-zise scheme de investiții. Autoritățile atrag atenția celro care au de-a face cu așa ceva că este vorba despre clipuri deepfake, menite să manipuleze emoțiile potențialelor victime.

„Circulă pe internet o fraudă care foloseşte imaginea preşedintelui Nicuşor Dan promovând o aşa-zisă «oportunitate de investiţie» cu promisiunea unor câştiguri miraculoase.

Reamintim: astfel de clipuri deepfake reprezintă o metodă de fraudă online, construită pentru a manipula emoţiile şi a convinge potenţialele victime să furnizeze date personale sau să transfere bani către atacatori”, subliniază instituţia, într-o postare publicată, miercuri, pe pagina sa de Facebook.

Ce recomandări au specialiștii DNSC

Specialiştii DNSC au întocmit o listă cu sfaturi de securitate, destinate utilizatorilor de Internet. Aceștia recomandă:

  • vigilenţă la materialele video în care persoane publice promovează «investiţii sigure» sau câştiguri rapide;
  • verificarea sursei şi accesarea doar site-urile oficiale ale instituţiilor;
  • evitarea accesării de linkuri primite în reclame suspecte;
  • să nu furnizeze date personale sau financiare pe site-uri necunoscute.

În plus, experţii recomandă raportarea imediată a paginilor suspecte către platforma social media pe care au fost postate, dar şi către DNSC, la numărul unic 1911 sau completarea formularului pnrisc.dnsc.ro.

