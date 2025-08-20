Infractorii cibernetici folosesc imaginea președintelui României. Nicușor Dan, pentru a promova așa zise „oportunități de investiții”. Avertismentul cu privire la această vine din partea Directoratului Naţional pentru Securitate Cibernetică (DNSC).

Cuprins:

În ce constă noua fraudă online

Ce recomandări au specialiștii DNSC

În ce constă noua fraudă online

O fraudă care promovează „investiţii rapide”, în care este folosită imaginea preşedintelui României, , circulă în mediul online. Directoratul Naţional pentru Securitate Cibernetică ( ) avertizează că infractorii promit câștiguri miraculoase, din așa-zise scheme de investiții. Autoritățile atrag atenția celro care au de-a face cu așa ceva că este vorba despre clipuri deepfake, menite să manipuleze emoțiile potențialelor victime.

„Circulă pe internet o fraudă care foloseşte imaginea preşedintelui Nicuşor Dan promovând o aşa-zisă «oportunitate de investiţie» cu promisiunea unor câştiguri miraculoase.

Reamintim: astfel de clipuri deepfake reprezintă o metodă de fraudă online, construită pentru a manipula emoţiile şi a convinge potenţialele victime să furnizeze date personale sau să transfere bani către atacatori”, subliniază instituţia, într-o postare publicată, miercuri, pe pagina sa de Facebook.

Ce recomandări au specialiștii DNSC

Specialiştii DNSC au întocmit o listă cu sfaturi de securitate, destinate utilizatorilor de Internet. Aceștia recomandă:

vigilenţă la materialele video în care persoane publice promovează «investiţii sigure» sau câştiguri rapide;

verificarea sursei şi accesarea doar site-urile oficiale ale instituţiilor;

evitarea accesării de linkuri primite în reclame suspecte;

să nu furnizeze date personale sau financiare pe site-uri necunoscute.

În plus, experţii recomandă raportarea imediată a paginilor suspecte către platforma social media pe care au fost postate, dar şi către DNSC, la numărul unic 1911 sau completarea formularului pnrisc.dnsc.ro.