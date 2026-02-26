O adolescentă de 15 ani a fost transportată la spital după ce a fost lovită și înțepată cu un briceag de o colegă de aceeași vârstă. Atacul a fost premeditată de fostul iubit al victimei, care i-a dat briceagul agresoarei și a asistat la atac.

Potrivit , scenele violente au pornit de la un băiat de 16 ani, fostul iubit al victimei, care i-ar fi dat întâlnire fetei în parc fără a menționa că va veni însoțit de o altă adolescentă. Atunci când cele două fete au început să se certe, acesta nu doar că nu le-a despărțit, ci i-a oferit agresoarei briceagul cu care aceasta și-a înjunghiat colega de liceu.

O adolescentă de 15 ani a fost victima unei răzbunări în parc

Polițiștii din Ploiești au intervenit imediat după apelul victimei la numărul de urgență 112.

„În urma intervenţiei de urgenţă, la faţa locului s-au deplasat echipaje de poliţie şi un echipaj medical din cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Prahova, care a transportat persoana vătămată la o unitate medicală din municipiul Ploieşti pentru acordarea de îngrijirilor de specialitate”, au transmis reprezentanţii Poliţiei Prahova.

În cadrul verificărilor efectuate, s-a stabilit că incidentul s-a produs pe fondul unei acţiuni premeditate, de către o minoră de 15 ani, în contextul unor neînţelegeri de natură personală.

„Din cercetări a reieşit că, în timpul altercaţiei, minora de 15 ani ar fi agresat-o fizic pe cealaltă şi ulterior ar fi folosit un obiect tăietor-înţepător, provocând leziuni”, au completat autoritățile.

Agresorii au fost reținuți pentru 24 de ore în urma atacului

Băiatul de 16 ani este cercetat pentru complicitate, după ce a pus la cale planul de răzbunare.

„În cauză este cercetat şi un tânăr de 16 ani, sub aspectul complicităţii la comiterea faptei, care i-ar fi înmânat persoanei suspecte un briceag şi care ar fi asistat la actele de violenţă asupra persoanei vătămate”, au precizat oficialii.

Expertiza medico-legală a stabilit că agresoarea a avut discernământ.

„În baza materialului probator administrat, faţă de cei doi minori a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore, aceştia fiind ulterior prezentaţi unităţii de parchet competente, în vederea dispunerii măsurilor legale ce se impun”, au concluzionat reprezentanții Poliției Prahova.

Cazul amintește de tragedia de la Cenei

Acest atac asupra unei adolescente de 15 ani amintește de crima din localitatea , unde un alt adolescent a căzut victimă violenței extreme. În acel caz, un tânăr a fost ucis cu brutalitate de un coleg de aceeași vârstă, tot pe fondul unor conflicte aparent banale care au escaladat.