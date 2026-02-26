B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » O adolescentă de 15 ani din Ploiești, înjunghiată de o colegă la cererea fostului iubit

O adolescentă de 15 ani din Ploiești, înjunghiată de o colegă la cererea fostului iubit

Flavia Codreanu
26 feb. 2026, 19:33
O adolescentă de 15 ani din Ploiești, înjunghiată de o colegă la cererea fostului iubit
Sursă Foto: freepik.com
Cuprins
  1. O adolescentă de 15 ani a fost victima unei răzbunări în parc
  2. Agresorii au fost reținuți pentru 24 de ore în urma atacului
  3. Cazul amintește de tragedia de la Cenei

O adolescentă de 15 ani a fost transportată la spital după ce a fost lovită și înțepată cu un briceag de o colegă de aceeași vârstă. Atacul a fost premeditată de fostul iubit al victimei, care i-a dat briceagul agresoarei și a asistat la atac. 

Potrivit Adevărul, scenele violente au pornit de la un băiat de 16 ani, fostul iubit al victimei, care i-ar fi dat întâlnire fetei în parc fără a menționa că va veni însoțit de o altă adolescentă. Atunci când cele două fete au început să se certe, acesta nu doar că nu le-a despărțit, ci i-a oferit agresoarei briceagul cu care aceasta și-a înjunghiat colega de liceu.

O adolescentă de 15 ani a fost victima unei răzbunări în parc

Polițiștii din Ploiești au intervenit imediat după apelul victimei la numărul de urgență 112.

„În urma intervenţiei de urgenţă, la faţa locului s-au deplasat echipaje de poliţie şi un echipaj medical din cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Prahova, care a transportat persoana vătămată la o unitate medicală din municipiul Ploieşti pentru acordarea de îngrijirilor de specialitate”, au transmis reprezentanţii Poliţiei Prahova.

În cadrul verificărilor efectuate, s-a stabilit că incidentul s-a produs pe fondul unei acţiuni premeditate, de către o minoră de 15 ani, în contextul unor neînţelegeri de natură personală.

„Din cercetări a reieşit că, în timpul altercaţiei, minora de 15 ani ar fi agresat-o fizic pe cealaltă şi ulterior ar fi folosit un obiect tăietor-înţepător, provocând leziuni”, au completat autoritățile.

Agresorii au fost reținuți pentru 24 de ore în urma atacului

Băiatul de 16 ani este cercetat pentru complicitate, după ce a pus la cale planul de răzbunare.

„În cauză este cercetat şi un tânăr de 16 ani, sub aspectul complicităţii la comiterea faptei, care i-ar fi înmânat persoanei suspecte un briceag şi care ar fi asistat la actele de violenţă asupra persoanei vătămate”, au precizat oficialii.

Expertiza medico-legală a stabilit că agresoarea a avut discernământ.

„În baza materialului probator administrat, faţă de cei doi minori a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore, aceştia fiind ulterior prezentaţi unităţii de parchet competente, în vederea dispunerii măsurilor legale ce se impun”, au concluzionat reprezentanții Poliției Prahova.

Cazul amintește de tragedia de la Cenei

Acest atac  asupra unei adolescente de 15 ani amintește de crima din localitatea Cenei, unde un alt adolescent a căzut victimă violenței extreme. În acel caz, un tânăr a fost ucis cu brutalitate de un coleg de aceeași vârstă, tot pe fondul unor conflicte aparent banale care au escaladat.

Tags:
Citește și...
Primăria Iași a mărit ilegal salariile: Zeci de angajați trebuie să restituie sumele
Eveniment
Primăria Iași a mărit ilegal salariile: Zeci de angajați trebuie să restituie sumele
Calendarul pentru clasa pregătitoare 2026–2027 a fost aprobat. Ce trebuie să știe părinții înainte de înscrieri
Eveniment
Calendarul pentru clasa pregătitoare 2026–2027 a fost aprobat. Ce trebuie să știe părinții înainte de înscrieri
Cutremur de 4,4 în Vrancea, joi seară. Cel mai puternic seism al zilei
Eveniment
Cutremur de 4,4 în Vrancea, joi seară. Cel mai puternic seism al zilei
Planuri pentru metroul din vestul Capitalei prind contur. Magistrala M3 ar putea ajunge în Militari Residence și Domnești
Eveniment
Planuri pentru metroul din vestul Capitalei prind contur. Magistrala M3 ar putea ajunge în Militari Residence și Domnești
Au fost emise mesaje RO-Alert, după detectarea unei ținte aeriene. Avertisment privind posibile obiecte căzute din spațiul aerian
Eveniment
Au fost emise mesaje RO-Alert, după detectarea unei ținte aeriene. Avertisment privind posibile obiecte căzute din spațiul aerian
Datorii uriașe la bugetul local din cauza amenzilor neachitate: Ce pățesc cei care nu plătesc în termen de 90 de zile
Eveniment
Datorii uriașe la bugetul local din cauza amenzilor neachitate: Ce pățesc cei care nu plătesc în termen de 90 de zile
Cum afectează contextul economic seniorii? Rolul creditelor pentru pensionari în siguranţa financiară a persoanelor 65+
Eveniment
Cum afectează contextul economic seniorii? Rolul creditelor pentru pensionari în siguranţa financiară a persoanelor 65+
Viol asupra unui minor în București: Un bunic și-ar fi agresat nepoata în timp ce mama ei era la spital
Eveniment
Viol asupra unui minor în București: Un bunic și-ar fi agresat nepoata în timp ce mama ei era la spital
Așa-zisul psihoterapeut Cristian Andrei iese la atac. Ce spune despre femei după ce a fost acuzat de hărțuire sexuală: Nu sunt victime. Sunt animale! (VIDEO)
Eveniment
Așa-zisul psihoterapeut Cristian Andrei iese la atac. Ce spune despre femei după ce a fost acuzat de hărțuire sexuală: Nu sunt victime. Sunt animale! (VIDEO)
Cum verifici calitatea cărbunilor de lemn înainte de cumpărare
Eveniment
Cum verifici calitatea cărbunilor de lemn înainte de cumpărare
Ultima oră
21:27 - Meta recunoaște o eroare pe Instagram Reels. Cum au ajuns utilizatorii să vadă conținut violent
21:07 - Băsescu: „Ceea ce se vede sunt blocajele pe care le creează în general PSD-ul”. Ce ar trebui să facă Nicușor Dan, în viziunea fostului președinte
20:58 - Primăria Iași a mărit ilegal salariile: Zeci de angajați trebuie să restituie sumele
20:50 - Radu Miruță, reacție dură după refuzul PSD privind propunerea USR pentru Avocatul Poporului: „De asta le e frică” (VIDEO)
20:47 - Radu Miruță acuză șicane din partea PSD, prin interpuși, pe când „miniștrii lor nici nu-și găsesc diplomele” (VIDEO)
20:43 - Calendarul pentru clasa pregătitoare 2026–2027 a fost aprobat. Ce trebuie să știe părinții înainte de înscrieri
20:17 - Cutremur de 4,4 în Vrancea, joi seară. Cel mai puternic seism al zilei
20:08 - Concluzia lui Băsescu la scandalul din coaliție: „Grindeanu dă din gură, iar Bolojan aduce bani în țară”
20:02 - Planuri pentru metroul din vestul Capitalei prind contur. Magistrala M3 ar putea ajunge în Militari Residence și Domnești
19:44 - Au fost emise mesaje RO-Alert, după detectarea unei ținte aeriene. Avertisment privind posibile obiecte căzute din spațiul aerian