Purtarea centurii de siguranță este obligatorie pentru toți pasagerii. Regula se aplică nu doar șoferului și celor din față, ci și persoanelor aflate pe bancheta din spate. Ignorarea acestei reguli poate avea consecințe serioase, atât pentru sănătate, cât și pentru buzunar.

Legea sancționează clar lipsa centurii, prin amenzi și . Valoarea acestora diferă în funcție de situație și de persoana aflată în neregulă.

De ce este obligatorie centura și pe bancheta din spate

Ideea că pe bancheta din spate nu ai nevoie de centură încă persistă, deși este complet greșită. stabilește clar că fiecare ocupant al unui autovehicul aflat în mișcare este obligat să poarte centura. Această regulă se aplică indiferent de locul ocupat, dacă centura există și este funcțională.

Poliția poate aplica amenzi nu doar șoferului, ci și pasagerilor care nu respectă regula. Nefolosirea centurii reprezintă contravenție, iar autoritățile subliniază constant cât de mare este riscul asumat. Statisticile arată că purtarea centurii scade considerabil probabilitatea de rănire gravă sau deces în cazul unui accident.

Ce riști dacă nu porți centura pe bancheta din spate

Mulți pasageri încă tratează centura ca pe un detaliu minor, mai ales atunci când stau în spate. În realitate, legea spune clar că toți ocupanții unei mașini aflate în mișcare trebuie să poarte centura de siguranță, fără excepții legate de locul ocupat.

Dincolo de obligația legală, specialiștii în siguranță rutieră subliniază că centura poate reduce drastic riscul de rănire gravă sau deces în cazul unui impact.

Dacă un pasager adult din spate nu respectă această regulă, primește o sancțiune din clasa I de contravenții, de 2 sau 3 puncte-amendă. Aceasta înseamnă, în practică, aproximativ 330 sau 495 de lei, în funcție de situație. Amenda este aplicată direct persoanei în cauză, nu șoferului. Polițiștii pot constata abaterea în timpul unui control de rutină și pot întocmi procesul-verbal pe loc.

Când este sancționat șoferul în locul pasagerului

Responsabilitatea poate reveni, în anumite situații, direct șoferului, nu pasagerului. Mai exact, atunci când pe bancheta din spate se află un minor fără centură sau când copilul nu este transportat corespunzător într-un scaun auto omologat.

În astfel de cazuri, legea îl face pe conducătorul auto direct răspunzător pentru siguranța celui mic. Consecințele nu sunt deloc neglijabile. intră în clasa a II-a de contravenții și presupune 4 sau 5 puncte-amendă, ceea ce înseamnă între 660 și 825 de lei. Pe lângă sancțiunea financiară, șoferul primește și 3 puncte de penalizare.