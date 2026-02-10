Aproape toți adolescenții, circa 99%, folosesc inteligența artificială în viața de zi cu zi. Totuși, această expunere masivă vine la pachet cu riscuri reale. 80,96% dintre ei spun că s-au confruntat deja cu conținut fals generat de inteligența artificială.

Potrivit unui sondaj realizat de , 37,25% dintre adolescenți declară că au învățat să folosească IA în siguranță exclusiv din mediul online. Pentru mulți dintre ei, rețelele sociale au fost principala sursă de informare în acest domeniu. Acești tineri nu au beneficiat de o sursă educațională oficială sau de ghidare specializată.

Cât de pregătiți sunt adolescenții pentru utilizarea inteligenței artificiale

Un studiu realizat pe un eșantion de 604 elevi, majoritatea liceeni, analizează modul în care adolescenții din România folosesc IA. Datele oferă o perspectivă clară asupra felului în care aceștia navighează și se raportează la spațiul digital. Chiar dacă sondajul nu este reprezentativ la nivel național, el transmite un semnal de alarmă important. Studiul a fost făcut public cu ocazia Zilei Siguranței pe Internet.

Rezultatele arată că 62,42% dintre adolescenți folosesc inteligența artificială frecvent sau ocazional pentru teme și proiecte școlare. În același timp, educația formală ține pasul cu dificultate cu această realitate tehnologică. Peste 54% dintre respondenți spun că discută rar sau deloc despre inteligența artificială în mediul școlar. În lipsa unui cadru clar, elevii ajung să caute informații pe cont propriu, mai ales în online și pe . Astfel, peste 37% dintre adolescenți afirmă că au învățat să folosească inteligența artificială în siguranță exclusiv din internet. În același timp, 24,01% spun că nu au primit deloc informații despre acest subiect.

Deși 76,66% dintre elevi spun că sunt familiarizați cu inteligența artificială, utilizarea acesteia este aproape generalizată. Aproape 99% folosesc aplicații sau platforme care integrează AI, iar 22,52% le folosesc zilnic. În același timp, 82,11% dintre elevi recunosc că au folosit inteligența artificială pentru realizarea temelor. Mulți dintre ei spun că nu au înțeles pe deplin răspunsurile generate de IA.

Inteligența artificială îi ajută sau îi expune pe tineri

„În lipsa unor reguli clare şi a unor discuţii aplicate despre AI în şcoală, elevii învaţă prin încercare şi eroare, nu prin educaţie ghidată. Internetul şi social media sunt cel mai frecvent indicate ca sursă exclusivă de educaţie privind utilizarea sigură a IA (37,25%), în timp ce 24,01% spun că nu au primit informaţii despre acest subiect din nicio parte. Această mutare a educaţiei digitale în spaţiul online îi lasă pe copii să navigheze riscurile fără repere clare şi fără validare din partea adulţilor”, se arată în comunicat.

Această vulnerabilitate se reflectă și în expunerea la dezinformare. 80,96% dintre respondenți afirmă că au întâlnit online conținut fals (texte, imagini sau videoclipuri) generat cu ajutorul . Cu toate acestea, doar 21,03% dintre adolescenți verifică întotdeauna informațiile oferite de inteligența artificială, iar 11,59% nu le verifică deloc. Mai mult, 82,95% sunt convinși că pot recunoaște conținutul creat artificial.

În privința datelor personale, comportamentele sunt la fel de contradictorii. 46,69% dintre elevi spun că nu introduc niciodată informații sensibile în aplicațiile de inteligență artificială. În schimb, 48,35% recunosc că fac acest lucru cel puțin ocazional, iar 4,97% nu sunt siguri. 70,53% dintre respondenți declară că sunt conștienți de faptul că aplicațiile de inteligență artificială pot stoca și analiza datele introduse.

Cu toate acestea, nivelul real de precauție rămâne scăzut.

Poate inteligența artificială să înlocuiască sprijinul emoțional al adulților

Pentru un număr tot mai mare de adolescenți, inteligența artificială ajunge să fie un refugiu emoțional. Aproape 39,24% dintre spun că folosesc inteligența artificială uneori sau des pentru sfaturi legate de emoții, stres sau probleme personale. Acest lucru se întâmplă mai ales atunci când sprijinul din partea adulților este insuficient sau lipsește.

În același timp, 33,11% dintre tineri afirmă că nu apelează niciodată la acest tip de suport. Diferențele arată cât de inegal este integrată inteligența artificială în viața emoțională a tinerilor. În plus, rămâne evidentă nevoia de relații reale, sigure și de ghidaj uman.