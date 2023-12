Adrian Marinescu, după primul deces de rujeolă: Boala poate să evolueze și impredictibil. Pacienții ajung și la complicații pulmonare, neurologice / Înainte de erupție seamănă bine cu o răceală (VIDEO)

Rujeola este o boală infecțioasă care poate să evolueze și impredictibil, a declarat dr. Adrian Marinescu, directorul Institutului Matei Balș, miercuri, pe B1 TV, la „Bună dimineața, România!” cu Alex Vlădescu.

Întrebat despre , Adrian Marinescu a explicat: „Ar trebui să știm că rujeola este o boală infecțioasă care poate să evolueze și impredictibil. Nu se întâmplă des, dar, din păcate, există complicații, există o presiune destul de mare la nivelul internărilor (…). Avem un număr mare de prezentări, de copii, indiferent de vârstă, și de adulți tineri care vin cu rujeolă. O parte dintre ei au nevoie de internare, ajung și la complicații pulmonare, neurologice. Din păcate, așa cum s-a întâmplat și în acest caz, se poate ajunge și la deces. Vă aduc aminte că și în trecut, în 2016 și în general, rujeola pus probleme”.

„Bineînțeles că discutăm de vaccinare pentru că, din păcate, nu avem o protecție la nivelul populației care să ne asigure, practic, confortul și să ne protejeze în mod real. În plus, sunt regulile de igienă, lucrurile despre care cred că am vorbit foarte des în ultimul timp. În momentul în care un copil are o simptomatologie acută, este bine să nu intre în colectivitate. Vă aduc aminte că la început, înainte de a avea erupția, simptomatologia din rujeolă seamănă bine cu o răceală și e foarte greu să îți dai seama, deci oricum trebuie să fie izolarea celui mic sau adultul tânăr, în momentul în care merge la job, să nu meargă pentru un interval de timp”, a adăugat medicul.

„Epidemia, în primul rând, înseamnă un număr mare de cazuri într-un interval scurt de timp, lucru care s-a întâmplat și acum, dar are și avantajele unei intervenții mult mai rapide și mai corecte. Vorbim inclusiv de posibilitatea de a vaccina la un alt interval de vârstă, de exemplu, 9-11 luni, și în plus campaniile de conștientizare, de comunicare cu medicii de familie, lucrurile se întâmplă mai repede”, a mai spus directorul medical al Institutului Matei Balș.