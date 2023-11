Adriana Stoica, inspectorul școlar general din Ilfov: Anul acesta, în Ilfov s-au construit șase creșe, s-au deschis nouă grădinițe și patru școli gimnaziale, precum și un sediu nou pentru liceul din Otopeni (VIDEO)

Profesor Adriana Stoica, inspector școlar general la Inspectoratul Școlar Județean Ilfov, a explicat, în cadrul Podcastului B1 moderat de Andreea Moraru, ce creșe, grădiniță și școli, toate investiții noi, s-au deschis anul acesta în Ilfov.

Adriana Stoica: În Ilfov, educația e o prioritate

„În județul Ilfov, . CJ Ilfov investește atât în proiecte, cât și în infrastructură. Rezultatele ultimului recensământ au demonstrat că suntem pe locul 1 la creștere demografică, ceea ce presupune foarte mulți copii în unitățile de învățământ și atunci e nevoie de mult mai multe unități de învățământ în toate localitățile din județ.

În acest an școlar avem înscriși 58.000 de elevi, cu circa 2.300 mai mult decât în anul școlar precedent. Creșterea survine și datorită faptului că grupa mijlocie de la grădiniță, pe lângă grupa mare, a devenit obligatorie. În acest sens, primăriile, UAT-urile au alocat fonduri, sprijinite bineînțeles de Consiliul Județean, pentru construirea de noi unități de învățământ pentru a mări capacitatea instituțională acestor unități de învățământ”, a declarat inspectorul școlar general.

Ce creșe, grădinițe și școli s-au construit anul acesta în Ilfov

Stoica a enumerat apoi investițiile făcute în sistemul de educație, punctând că elevii și locuitorii din Ilfov în general merită toate aceste investiții.

„În anul acesta, 2023, în Ilfov s-au construit șase creșe și mă refer la deschiderea la începutul anului școlar a unor creșe în Tunari, Dobroești, Cernica, Pantelimon, Dragomirești, ele alăturându-se celor deja existențe în Jilava și Voluntari.

Am deschis nouă grădinițe în Pantelimon, Dobroești, Chitila, Cernica, Buftea, Vidra, Chiajna.

Am deschis patru unități de învățământ gimnaziale – școala ”Petru Rareș” din Chiajna, o școală nouă și foarte frumoasă în Popești-Leordeni și iarăși una foarte frumoasă – toate sunt deosebite – în Chiajna. Aceasta și cea din Chitila au și sală de sport. Tot în acest an școlar am deschis un sediu nou pentru liceul din Otopeni. Eu spun că e cumva insufient, că aici avem o populație școlară foarte mare. Ultimele date ne spun că în liceu avem 2.900 de elevi, foarte mult, de asta se mai și construiește o școală în Otopeni.

Sunt în execuție alte unități de învățământ: se va construi o școală primară în Clinceni, mai e una în Domnești, în Bragadiru, la finele acestui an, vom avea o grădiniță nouă, iar înainte de 1 decembrie vom deschide o grădiniță ultramodernă în Domnești – Țegheș.

Deci Ilfovul înflorește unități de învățământ moderne în care e o plăcere să mergi cu copilul. Am văzut multe unități de învățământ în București, dar , e frumos și nu eu, ca inspector general, mulțumesc primarilor din județul Ilfov, care au înțeles cât de importantă e educația, dar și Consiliului Județean, dlui președunte Hubert Thuma”, a mai declarat, în cadrul Podcastului B1, profesor Adriana Stoica, inspector școlar general la Inspectoratul Școlar Județean Ilfov.