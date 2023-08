Hubert Thuma, președintele Consiliului Județean Ilfov: „Sunt 100 de milioane de euro pe care încercăm să îi atragem să construim cât mai multe școli și grădinițe în județ” (VIDEO)

Hubert Thuma (PNL), președintele Consiliului Județean (CJ) Ilfov, a vorbit duminică, la Podcast B1 despre proiectele de investiții în infrastructura școlară. Acesta a subliniat că autoritățile trebuie să țină cont de creșterea demografică a județului Ilfov și să investească în școli, grădinițe și creșe. Pe lângă bugetele centrale și locale, CJ Ilfov va încerca să atragă 100 de milioane de euro din fonduri europene pentru dezvoltarea acestei infrastructuri:

„Județul Ilfov are cea mai mare creștere demografică din țară. Asta se reflectă și din câți elevi se înscriu în plus în fiecare an în școlile, liceele și grădinițele din Ilfov. În ultimii trei ani cred că avem peste 11.000 de elevi în plus. Anul acesta din solicitările pe care le-au făcut cei de la Inspectoratul de învățământ Ilfov la minister pentru suplimentarea de posturi didactice și nedidactice, am cerut 500 de posturi în plus, asta înseamnă că la anul previzionăm o creștere de 6-7.000 de elevi. Este un lucru destul de anevoios, un lucru care necesită foarte mulți bani. Trebuie să ținem pasul cu realitățile, trebuie să construim școli, să construim grădinițe, trebuie să le facem atractive, avem și 20 de licee în Ilfov, 17 din învățământul de stat, trei particulare. Sunt în total 160 de institute de învățământ, 80 sunt la stat, 80 sunt private”.

Președintele CJ Ilfov a dat exemplul situației din Popești-Leordeni unde acum trei ani erau 16 grădinițe, din care 8 cu program prelungit și 6 cu program normal. Acum sunt 34, deci 20 de grădinițe în plus:

„Asta înseamnă 500 de elevi în plus doar în Popești-Leordeni. Toate aceste școli, grădinițe, creșe necesită investiții, bani de la bugetul de stat, bani de la bugetul Consiliului Județean, construim foarte multe în asocieri cu localitățile, avem și de la Comisia Europeană în următorul exercițiu financiar 100 de milioane de euro pe care încercăm să îi atragem să construim cât mai multe școli și grădinițe în Ilfov”.