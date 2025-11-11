Un a avut loc în cursul nopții de marți, 11 noiembrie 2025, pe Aeroportul Băneasa, după ce o flacără a fost observată sub cabina unei aeronave a companiei Wizz Air.

Ce s-a întâmplat

Incidentul a avut loc pe Aeroportul Băneasa. Potrivit informațiilor oficiale, reprezentanții companiei de handling RAS au remarcat apariția flăcării în momentul în care grupul de alimentare electrică a fost conectat la avion.

Personalul tehnic aflat la fața locului a reacționat imediat. Acesta a întrerupt alimentarea și a îndepărtat echipamentul pentru a preveni orice risc suplimentar.

La sol se afla și un echipaj de pompieri al aeroportului, pregătit să intervină, însă situația a fost rapid ținută sub control, fără a fi necesară acțiunea acestora.

De unde venea aeronava

Aeronava, care aterizase cu puțin timp înainte, la ora 01:18, venea de la și avea la bord 225 de pasageri.

În momentul incidentului, majoritatea acestora coborâseră deja. Din precauție, comandantul aeronavei a decis declanșarea unei ieșiri de urgență cu tobogan, însă niciun pasager nu a fost nevoit să o folosească.

Fără victime sau pagube materiale

Toți pasagerii și membrii echipajului sunt în afara oricărui pericol, iar incidentul nu s-a soldat cu victime sau pagube materiale.

Aeronava a fost ulterior deconectată de la baterii, iar aceasta urmează să fie supusă unei verificări tehnice amănunțite pentru a determina cauza exactă a flăcării observate.

O anchetă a fost deschisă

Autoritățile competente au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele în care s-a produs evenimentul menționat.

Reprezentanții aeroportului au subliniat că intervenția promptă a personalului de la sol a fost esențială pentru evitarea oricărui risc și că siguranța pasagerilor nu a fost, în niciun moment, pusă în pericol.

Aeroportul Băneasa

Aeroportul Băneasa „Aurel Vlaicu” este un aeroport situat în nordul Bucureștiului. Deschis în 1920, a fost unul dintre primele aeroporturi din Europa. În prezent, este folosit pentru zboruri charter, private și diverse evenimente aviatice.