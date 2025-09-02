B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Primul aeroport din România care elimină restricțiile de lichide în bagajul de mână. Pasagerii vor putea urca la bord și cu sticle de 2 litri

Primul aeroport din România care elimină restricțiile de lichide în bagajul de mână. Pasagerii vor putea urca la bord și cu sticle de 2 litri

George Lupu
02 sept. 2025, 14:03
Primul aeroport din România care elimină restricțiile de lichide în bagajul de mână. Pasagerii vor putea urca la bord și cu sticle de 2 litri
Sursa foto: Pixabay

Începând de miercuri, 3 septembrie, pasagerii care zboară de pe Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj vor putea transporta în bagajul de mână lichide, geluri și aerosoli în recipiente de până la 2 litri, fără a mai fi obligați să respecte limita de 100 ml.

Cuprins

  • Care este Aeroportul care va elimina limita de 100 ml de lichide
  • Unde ar mai putea fi eliminată restricția

Care este Aeroportul care va elimina limita de 100 ml de lichide

Astfel, aeroportul Internațional „Avram Iancu” devine primul aeroport din România care renunță la restricțiile privind transportul lichidelor în bagajele de mână.

Măsura a fost posibilă datorită unor investiții realizate de aeroport împreună cu Brigada Antiteroristă SRI și cu producătorul echipamentelor de securitate.

„Pasagerii nu vor mai fi nevoiți să scoată lichidele la controlul de securitate și vor putea transporta recipiente de până la 2 litri. Prin actualizarea softurilor și adaptarea echipamentelor la standardele europene, timpul de procesare la controlul de securitate va fi redus considerabil”, a transmis David Ciceo, directorul general al Aeroportului Internațional Cluj, potrivit Profit.ro.

Aeroportul „Avram Iancu” Cluj este cel mai important aeroport regional din țară. În 2024 a înregistrat peste 3,2 milioane de pasageri, iar pentru 2025 sunt estimate circa 3,4 milioane.

Unde ar mai putea fi eliminată restricția

Și Aeroportul Otopeni se pregătește să elimine limita de 100 ml pentru lichidele pe care pasagerii le pot transporta în bagajul de mână.

Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a făcut un pas important către ridicarea restricțiilor pentru lichide în bagajele de mână ale pasagerilor.

Potrivit Profit.ro, CNAB a semnat deja un contract pentru achiziționarea de echipamente de control de securitate avansate, care vor permite procesarea lichidelor, aerosolilor și gelurilor (LAGs) fără limitările actuale.

