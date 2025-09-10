B1 Inregistrari!
Află cum poți scăpa de gândacii de bucătărie cu soluții naturale și ieftine. Metode simple care te ajută să-ți protejezi casa și sănătatea

Ana Maria
10 sept. 2025, 15:33
Află cum poți scăpa de gândacii de bucătărie cu soluții naturale și ieftine. Metode simple care te ajută să-ți protejezi casa și sănătatea
Foto: Facebook

Gândacii de bucătărie sunt printre cei mai neplăcuți și greu de combătut dăunători casnici. Se înmulțesc rapid, se ascund în locuri inaccesibile și pot transporta bacterii periculoase pentru sănătate. Specialiștii avertizează că nu este indicat să fie striviți, deoarece germenii de pe corpul lor pot ajunge pe suprafețele din casă și se pot răspândi cu ușurință.

Tot mai multe persoane aleg metode naturale pentru a scăpa de gândacii de bucătărie, soluții mai puțin toxice și mai prietenoase cu mediul decât insecticidele chimice.

Cuprins

  • De ce apar gândacii de bucătărie în casă

  • Cum îți protejezi locuința prin prevenție

  • Ce efect are soluția cu ulei de oregano și oțet

  • Cum funcționează amestecul de bicarbonat și zahăr

  • Care este cea mai bună strategie pentru a scăpa definitiv de gândaci

De ce apar gândacii de bucătărie în casă

Acești dăunători sunt atrași de spațiile calde și umede, dar și de resturile alimentare. Bucătăria, baia și zonele din spatele electrocasnicelor sunt locurile preferate, fiind greu de observat și de eliminat odată ce s-au instalat, potrivit Click!.

Cum îți protejezi locuința prin prevenție

Potrivit specialiștilor în igienă casnică, primul pas în lupta cu gândacii este prevenția. Recomandările de bază sunt:

  • păstrarea curățeniei și eliminarea imediată a resturilor de mâncare,

  • depozitarea produselor în recipiente închise ermetic,

  • astuparea găurilor și fisurilor din pereți sau podea,

  • eliminarea surselor de umezeală,

  • verificarea periodică a aparatelor electrocasnice.

Ce efect are soluția cu ulei de oregano și oțet

Un influencer de lifestyle, Manzano, propune o rețetă simplă și eficientă:

  • 2 linguri de ulei de oregano,

  • 1 litru de oțet,

  • 1 litru de apă.

Amestecul se pulverizează în zonele unde apar gândacii – colțuri, spatele frigiderului, lângă țevi. Oțetul activează proprietățile repelente ale uleiului de oregano, descurajând insectele să rămână în acele locuri.

Cum funcționează amestecul de bicarbonat și zahăr

O altă metodă eficientă constă în combinarea bicarbonatului de sodiu cu zahăr și puțină apă, până se obține o pastă. Aceasta se aplică în zonele frecventate de gândaci. Zaharul îi atrage, iar bicarbonatul le afectează sistemul digestiv, eliminându-i treptat.

Care este cea mai bună strategie pentru a scăpa definitiv de gândaci

Deși aceste insecte sunt extrem de rezistente, folosirea unor soluții naturale pe bază de ulei de oregano, oțet, bicarbonat și zahăr, alături de reguli stricte de igienă și prevenție, poate reduce semnificativ infestările. Astfel, locuința rămâne mai curată, mai sănătoasă și mai sigură pentru întreaga familie.

