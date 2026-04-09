Un român din Italia a fost amendat cu 10.000 de euro după ce a fost surprins de camerele de supraveghere în timp ce abandona deșeuri pe stradă.

Cum prins acest român din Italia când arunca gunoaie

Poliția locală a început monitorizarea unei zone unde fuseseră găsite țevi din poliuretan abandonate pe spațiul public. Anchetatorii au instalat camere video, iar la scurt timp un român din Italia a căzut în capcană, fiind filmat în timp ce lăsa în stradă șapte saci negri cu gunoaie într-o singură noapte.

În timpul verificărilor, polițiștii au constatat că duba utilizată pentru transportul nu avea nici asigurare obligatorie.

Investigația a luat o turnură neașteptată când polițiștii au mers la adresa bărbatului pentru verificări suplimentare. Aceștia au observat nereguli grave la imobilul în care locuia acesta alături de partenera sa și fratele acesteia, motiv pentru care au extins cercetările.

Ce nereguli au găsit polițiștii în locuință

În urma percheziției la domiciliu, autoritățile au constatat că locuința era racordată ilegal la rețeaua publică de energie electrică. Controalele au fost extinse imediat și la sistemul de alimentare cu apă, unde s-a descoperit o a doua branșare frauduloasă.

Polițiștii au aplicat sigilii pe instalații și au demarat procedurile legale împotriva proprietarei și a chiriașului de la etaj.

Femeia care deținea casa a fost reclamată autorităților judiciare, în timp ce fratele ei este cercetat în stare de libertate pentru aceleași fapte. Tot acest scandal a pornit de la gestul nesăbuit făcut de acest român din Italia, care acum trebuie să răspundă în fața legii pentru un șir lung de infracțiuni descoperite la fața locului, scrie

Ce pedepse a primit românul

Bărbatul care a declanșat întreaga anchetă se confruntă acum cu acuzații grave de poluare a mediului. Pe lângă fapta de a arunca gunoaie, agenții au descoperit că acesta nu deținea nici măcar permis de conducere, deși conducea duba cu care transporta sacii de deșeuri.

Ca urmare a acestor abateri, duba a fost imediat confiscată de poliție pentru a asigura plata sancțiunilor.

Românul din Italia a primit o amendă contravențională de aproximativ 10.000 de euro și va fi cercetat penal pentru prejudiciile aduse mediului și pentru conducerea pe drumurile publice fără a avea acest drept. Toate dovezile video au fost predate procurorilor pentru a susține acuzațiile aduse în acest caz.