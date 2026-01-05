B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Ai grijă de pisici, primești cazare și o masă gratuită! Iată ce oferă o insulă din Grecia

Ai grijă de pisici, primești cazare și o masă gratuită! Iată ce oferă o insulă din Grecia

Selen Osmanoglu
05 ian. 2026, 10:14
Ai grijă de pisici, primești cazare și o masă gratuită! Iată ce oferă o insulă din Grecia
Sursa foto: Pixabay
Cuprins
  1. Ajutorul voluntarilor este esențial
  2. Recomandări și experiență necesară
  3. Viața pe insulă și condițiile voluntarilor
  4. Înscrieri și recomandări pentru candidați

Iubitorii de pisici care vor să facă o diferență pot petrece o lună întreagă pe mica insulă grecească Syros, ajutând la îngrijirea celor aproximativ 3.000 de pisici fără stăpân. În schimbul muncii lor, voluntarii primesc cazare, mic dejun și utilități gratuite, însă experiența necesită autonomie și dedicare.

Ajutorul voluntarilor este esențial

Pe insula Syros, organizații precum Syros Cats lucrează încă din anii 1990 pentru a gestiona populația de pisici, prin sterilizare și acordarea de îngrijiri medicale. În prezent, organizația caută voluntari „în formă, maturi, sănătoși și independenți” care să ajute la toate aspectele îngrijirii pisicilor, pentru o perioadă minimă de o lună, potrivit Daily Mail, citat de Știrile ProTv.

Voluntarii vor petrece cinci ore pe zi, cinci zile pe săptămână, hrănind, curățând și mângâind pisoii salvați.

Printre sarcinile zilnice se numără curățarea litierei, îngrijirea pisicilor, grădinăritul, prinderea sau ajutarea la capturarea pisicilor sălbatice, administrarea medicamentelor și ducerea pisicilor bolnave, rănite sau nevaccinate la veterinar. Pe lângă îngrijirea animalelor, voluntarii vor interacționa și cu vizitatorii insulei, prezentându-le activitățile organizației.

Recomandări și experiență necesară

Organizația atenționează că voluntarii trebuie să respecte anumite reguli: „li se recomandă să nu ia în brațe pisici bolnave sau rănite fără să consulte mai întâi organizația, deoarece acestea ar putea fi nevaccinate sau deja îngrijite în altă parte”.

Cei cu experiență ca asistent veterinar sau cu lucrul anterior cu pisici sălbatice sunt mai predispuși să fie acceptați, în timp ce persoanele sub 25 de ani au șanse mai mici, deoarece pot să nu demonstreze nivelul necesar de autonomie și inițiativă.

Viața pe insulă și condițiile voluntarilor

Voluntarii primesc cazare gratuită, mic dejun și utilități, însă trebuie să-și acopere transportul către insulă și mesele principale, prânzul și cina.

La un moment dat, vor fi acceptați doar patru voluntari, adesea din părți diferite ale lumii, motiv pentru care candidații trebuie să fie toleranți și deschiși față de diferențe de obiceiuri, rasă, gen și credințe. Fiecare voluntar va avea propria cameră, însă bucătăria, baia și spațiul comun vor fi împărțite cu doi sau trei alți voluntari.

Organizația primește și nomazi digitali și lucrători la distanță, dar aceștia trebuie să poată lucra online flexibil, în afara orelor fixe de voluntariat. Din păcate, candidații cu copii sau animale de companie nu vor fi considerați.

Înscrieri și recomandări pentru candidați

Aplicațiile pentru voluntariat în 2026 la Syros Cats sunt închise temporar, însă organizația încurajează pe cei interesați să urmărească canalele sale de social media pentru anunțuri privind următoarea sesiune.

Odată ce aplicațiile se redeschid, voluntarii trebuie să completeze un formular de înscriere și să explice de ce doresc să fie selectați, incluzând un rezumat al experienței anterioare și al activităților relevante de îngrijire a pisicilor.

Persoanele cu pașaport non-UE pot rămâne în Syros doar trei luni într-o perioadă de șase luni, conform regulilor Schengen, iar cei fără asigurare de sănătate UE sunt sfătuiți să-și achiziționeze o asigurare de călătorie.

Tags:
Citește și...
Verdict revoltător. Curtea de Apel Iași a decis că bătaia e ruptă din rai: „Urmărește în mod evident binele copilului”. Cazul judecat
Eveniment
Verdict revoltător. Curtea de Apel Iași a decis că bătaia e ruptă din rai: „Urmărește în mod evident binele copilului”. Cazul judecat
De ce este periculos să dormi cu televizorul deschis? Iată ce spun experții
Eveniment
De ce este periculos să dormi cu televizorul deschis? Iată ce spun experții
Acești locatari din România nu sunt obligați să plătească întreținerea la bloc și nici nu pot fi executați silit. Ce spune legea
Eveniment
Acești locatari din România nu sunt obligați să plătească întreținerea la bloc și nici nu pot fi executați silit. Ce spune legea
Haos la plata taxelor locale, în București. Românii care stau la coadă, revoltați: „Merge rău, merge rău”. Cât de mult au crescut impozitele
Eveniment
Haos la plata taxelor locale, în București. Românii care stau la coadă, revoltați: „Merge rău, merge rău”. Cât de mult au crescut impozitele
O primărie a fost amendată pentru nerespectarea deszăpezirii străzilor. Iată despre ce este vorba și cât a fost sancțiunea
Eveniment
O primărie a fost amendată pentru nerespectarea deszăpezirii străzilor. Iată despre ce este vorba și cât a fost sancțiunea
Zeci de mii de bucureșteni, fără apă caldă și căldură. Care sunt sectoarele cele mai afectate și când se va remedia problema
Eveniment
Zeci de mii de bucureșteni, fără apă caldă și căldură. Care sunt sectoarele cele mai afectate și când se va remedia problema
A murit Virgil Bălașa. Mesajul transmis de fiica sa: „S-a stins tata după o lungă suferință”
Eveniment
A murit Virgil Bălașa. Mesajul transmis de fiica sa: „S-a stins tata după o lungă suferință”
Ninsorile se extind în România. Mateescu (ANM): „Vor fi local depuneri de polei”. Cum va fi vremea în Capitală (VIDEO)
Eveniment
Ninsorile se extind în România. Mateescu (ANM): „Vor fi local depuneri de polei”. Cum va fi vremea în Capitală (VIDEO)
97 de persoane au fost salvate de pe munte în ultimele 24 de ore: „O zi foarte grea pentru salvatorii montani”
Eveniment
97 de persoane au fost salvate de pe munte în ultimele 24 de ore: „O zi foarte grea pentru salvatorii montani”
Horațiu Potra cere eliberarea din arest. Am aflat ce le va spune magistraților Curții de Apel București
Eveniment
Horațiu Potra cere eliberarea din arest. Am aflat ce le va spune magistraților Curții de Apel București
Ultima oră
13:17 - Cum l-a schimbat „Las Fierbinți” pe Mihai Bobonete, după 15 ani
13:16 - Noi detalii despre starea lui Dan Petrescu. Ce le-a declarat jurnaliștilor din Anglia
13:12 - Gheorghe Popescu și Gheorghe Hagi, extrem de stricți cu stilul de viață. Ce au eliminat complet din alimentație
13:08 - Ce pensie uriașă are Joe Biden și cum se calculează. Are un venit mai mare decât pe vremea când era președintele SUA
12:57 - Verdict revoltător. Curtea de Apel Iași a decis că bătaia e ruptă din rai: „Urmărește în mod evident binele copilului”. Cazul judecat
12:55 - Manchester United l-a dat afară pe Ruben Amorim. Schimbări de antrenori în Premier League
12:36 - Tradiții și obiceiuri în Ajunul Bobotezei. Ce să faci neapărat pe 5 ianuarie ca să ai noroc, sănătate și belșug tot anul
12:29 - De ce este periculos să dormi cu televizorul deschis? Iată ce spun experții
12:26 - Acești locatari din România nu sunt obligați să plătească întreținerea la bloc și nici nu pot fi executați silit. Ce spune legea
12:22 - „Se anunță concedieri masive”. Românii care riscă să rămână fără locuri de muncă