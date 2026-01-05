Iubitorii de pisici care vor să facă o diferență pot petrece o lună întreagă pe mica insulă grecească Syros, ajutând la îngrijirea celor aproximativ 3.000 de pisici fără stăpân. În schimbul muncii lor, voluntarii primesc cazare, mic dejun și utilități gratuite, însă experiența necesită autonomie și dedicare.

Ajutorul voluntarilor este esențial

Pe insula Syros, organizații precum Syros Cats lucrează încă din anii 1990 pentru a gestiona populația de pisici, prin sterilizare și acordarea de îngrijiri medicale. În prezent, organizația caută voluntari „în formă, maturi, sănătoși și independenți” care să ajute la toate aspectele îngrijirii pisicilor, pentru o perioadă minimă de o lună, potrivit Daily Mail, citat de Știrile ProTv.

Voluntarii vor petrece cinci ore pe zi, cinci zile pe săptămână, hrănind, curățând și mângâind pisoii salvați.

Printre sarcinile zilnice se numără curățarea litierei, îngrijirea pisicilor, grădinăritul, prinderea sau ajutarea la capturarea pisicilor sălbatice, administrarea medicamentelor și ducerea pisicilor bolnave, rănite sau nevaccinate la veterinar. Pe lângă îngrijirea animalelor, voluntarii vor interacționa și cu vizitatorii insulei, prezentându-le activitățile organizației.

Recomandări și experiență necesară

Organizația atenționează că voluntarii trebuie să respecte anumite reguli: „li se recomandă să nu ia în brațe pisici bolnave sau rănite fără să consulte mai întâi organizația, deoarece acestea ar putea fi nevaccinate sau deja îngrijite în altă parte”.

Cei cu experiență ca asistent veterinar sau cu lucrul anterior cu pisici sălbatice sunt mai predispuși să fie acceptați, în timp ce persoanele sub 25 de ani au șanse mai mici, deoarece pot să nu demonstreze nivelul necesar de autonomie și inițiativă.

Viața pe insulă și condițiile voluntarilor

Voluntarii primesc cazare gratuită, mic dejun și utilități, însă trebuie să-și acopere transportul către insulă și mesele principale, prânzul și cina.

La un moment dat, vor fi acceptați doar patru voluntari, adesea din părți diferite ale lumii, motiv pentru care candidații trebuie să fie toleranți și deschiși față de diferențe de obiceiuri, rasă, gen și credințe. Fiecare voluntar va avea propria cameră, însă bucătăria, baia și spațiul comun vor fi împărțite cu doi sau trei alți voluntari.

Organizația primește și nomazi digitali și lucrători la distanță, dar aceștia trebuie să poată lucra online flexibil, în afara orelor fixe de voluntariat. Din păcate, candidații cu copii sau animale de companie nu vor fi considerați.

Înscrieri și recomandări pentru candidați

Aplicațiile pentru voluntariat în 2026 la Syros Cats sunt închise temporar, însă organizația încurajează pe cei interesați să urmărească canalele sale de social media pentru anunțuri privind următoarea sesiune.

Odată ce aplicațiile se redeschid, voluntarii trebuie să completeze un formular de înscriere și să explice de ce doresc să fie selectați, incluzând un rezumat al experienței anterioare și al activităților relevante de îngrijire a pisicilor.

Persoanele cu pașaport non-UE pot rămâne în Syros doar trei luni într-o perioadă de șase luni, conform regulilor Schengen, iar cei fără asigurare de sănătate UE sunt sfătuiți să-și achiziționeze o asigurare de călătorie.