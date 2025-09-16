Ai oglindă rotundă în casă? Află ce efecte ascunse are asupra ta

Oglinzile sunt printre cele mai folosite obiecte de decor într-o casă, însă în ele au o semnificație mult mai profundă decât simpla estetică. Acestea influențează modul în care energia (Qi) circulă prin locuință, iar alegerea formei și a amplasării lor poate aduce echilibru sau, dimpotrivă, dezechilibru. Dacă oglinzile pătrate sau dreptunghiulare sunt considerate benefice pentru stabilitate și claritate, cele rotunde ridică numeroase semne de întrebare.

De ce oglinzile rotunde pot destabiliza energia casei

Potrivit tradiției Feng Shui, forma unei oglinzi dictează direcția și intensitatea energiei. Oglinzile rotunde, deși foarte apreciate în pentru eleganța și fluiditatea lor, produc un flux circular de energie. În loc să trimită Qi-ul către zonele în care este nevoie de vitalitate, oglinzile rotunde mențin energia într-un ciclu continuu, fără direcție clară. Acest lucru poate crea o senzație de instabilitate și dezordine energetică în locuință, potrivit .

Cum influențează mintea și starea emoțională

Energia care circulă în cerc, fără un punct de ancorare, se reflectă și în starea mentală a locuitorilor. Astfel de spații pot induce confuzie, dificultăți de concentrare și chiar anxietate. Unele interpretări Feng Shui afirmă că oglinzile rotunde pot intensifica stresul și pot aduce o lipsă de claritate în gândire, afectând deciziile și echilibrul emoțional.

De ce oglinda rotundă în dormitor este un pericol pentru armonia de cuplu

Dormitorul este spațiul dedicat relaxării și relației de cuplu. În Feng Shui, poate tulbura liniștea și stabilitatea relațională. Se spune că energia circulară pe care o creează poate genera conflicte, lipsă de comunicare și dificultăți în rezolvarea problemelor de cuplu. În schimb, o oglindă pătrată sau dreptunghiulară, amplasată cu grijă, aduce ordine și claritate.

Ce forme de oglinzi sunt recomandate pentru armonie

Specialiștii Feng Shui recomandă oglinzile pătrate sau dreptunghiulare. Acestea trimit energia într-un flux bine direcționat, aduc stabilitate și echilibru. De asemenea, oglinzile mari, deși spectaculoase, nu sunt indicate pentru spațiile mici, deoarece pot copleși și pot distorsiona fluxul natural al Qi-ului.

Unde NU ar trebui să amplasezi oglinzile

Conform principiilor Feng Shui, trebuie evitată amplasarea oglinzilor în fața ușii de la intrare, pentru că poate fi „aruncată afară” înainte de a intra în casă. La fel, oglinzile care reflectă patul pot tulbura somnul și pot aduce neliniște. Nici bucătăria nu este un loc potrivit, pentru că reflexiile pot dubla simbolic focul sau alimentele, ceea ce aduce dezechilibru, mai notează .