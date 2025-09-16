B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Ai oglindă rotundă în casă? Află ce efecte ascunse are asupra ta

Ai oglindă rotundă în casă? Află ce efecte ascunse are asupra ta

Ana Beatrice
16 sept. 2025, 11:45
Ai oglindă rotundă în casă? Află ce efecte ascunse are asupra ta
Sursa foto: Freepik.com
Cuprins
  1. De ce oglinzile rotunde pot destabiliza energia casei
  2. Cum influențează mintea și starea emoțională
  3. De ce oglinda rotundă în dormitor este un pericol pentru armonia de cuplu
  4. Ce forme de oglinzi sunt recomandate pentru armonie
  5. Unde NU ar trebui să amplasezi oglinzile

Oglinzile sunt printre cele mai folosite obiecte de decor într-o casă, însă în Feng Shui ele au o semnificație mult mai profundă decât simpla estetică. Acestea influențează modul în care energia (Qi) circulă prin locuință, iar alegerea formei și a amplasării lor poate aduce echilibru sau, dimpotrivă, dezechilibru. Dacă oglinzile pătrate sau dreptunghiulare sunt considerate benefice pentru stabilitate și claritate, cele rotunde ridică numeroase semne de întrebare.

De ce oglinzile rotunde pot destabiliza energia casei

Potrivit tradiției Feng Shui, forma unei oglinzi dictează direcția și intensitatea energiei. Oglinzile rotunde, deși foarte apreciate în designul modern pentru eleganța și fluiditatea lor, produc un flux circular de energie. În loc să trimită Qi-ul către zonele în care este nevoie de vitalitate, oglinzile rotunde mențin energia într-un ciclu continuu, fără direcție clară. Acest lucru poate crea o senzație de instabilitate și dezordine energetică în locuință, potrivit patricialohan.com.

Cum influențează mintea și starea emoțională

Energia care circulă în cerc, fără un punct de ancorare, se reflectă și în starea mentală a locuitorilor. Astfel de spații pot induce confuzie, dificultăți de concentrare și chiar anxietate. Unele interpretări Feng Shui afirmă că oglinzile rotunde pot intensifica stresul și pot aduce o lipsă de claritate în gândire, afectând deciziile și echilibrul emoțional.

De ce oglinda rotundă în dormitor este un pericol pentru armonia de cuplu

Dormitorul este spațiul dedicat relaxării și relației de cuplu. În Feng Shui, o oglindă rotundă amplasată în această cameră poate tulbura liniștea și stabilitatea relațională. Se spune că energia circulară pe care o creează poate genera conflicte, lipsă de comunicare și dificultăți în rezolvarea problemelor de cuplu. În schimb, o oglindă pătrată sau dreptunghiulară, amplasată cu grijă, aduce ordine și claritate.

Ce forme de oglinzi sunt recomandate pentru armonie

Specialiștii Feng Shui recomandă oglinzile pătrate sau dreptunghiulare. Acestea trimit energia într-un flux bine direcționat, aduc stabilitate și echilibru. De asemenea, oglinzile mari, deși spectaculoase, nu sunt indicate pentru spațiile mici, deoarece pot copleși și pot distorsiona fluxul natural al Qi-ului.

Unde NU ar trebui să amplasezi oglinzile

Conform principiilor Feng Shui, trebuie evitată amplasarea oglinzilor în fața ușii de la intrare, pentru că energia pozitivă poate fi „aruncată afară” înainte de a intra în casă. La fel, oglinzile care reflectă patul pot tulbura somnul și pot aduce neliniște. Nici bucătăria nu este un loc potrivit, pentru că reflexiile pot dubla simbolic focul sau alimentele, ceea ce aduce dezechilibru, mai notează homesandgardens.com.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Depresia post-vacanță există cu adevărat? Răspunsul specialiștilor
Eveniment
Depresia post-vacanță există cu adevărat? Răspunsul specialiștilor
România, țintă predilectă a atacurilor hibride rusești. Călin Georgescu, beneficiar al campaniilor de dezinformare și influențare
Eveniment
România, țintă predilectă a atacurilor hibride rusești. Călin Georgescu, beneficiar al campaniilor de dezinformare și influențare
Ce spune Victor Rebengiuc despre pensia pe care o primește, după 70 de ani dedicați scenei: “Nu sunt magistrat, nu dau sentințe, nu condamn”
Eveniment
Ce spune Victor Rebengiuc despre pensia pe care o primește, după 70 de ani dedicați scenei: “Nu sunt magistrat, nu dau sentințe, nu condamn”
Țările cele mai primitoare pentru pensionari. Câtă grijă are statul români de proprii seniori
Eveniment
Țările cele mai primitoare pentru pensionari. Câtă grijă are statul români de proprii seniori
Românii ar putea plăti o taxă pentru accesul pe Transfăgărășan. Măsura motivată prin aglomerația infernală de pe celebrul drum
Eveniment
Românii ar putea plăti o taxă pentru accesul pe Transfăgărășan. Măsura motivată prin aglomerația infernală de pe celebrul drum
Procurorii au finalizat dosarul Călin Georgescu. Fostul candidat va fi judecat pentru complicitate la instigare la răsturnarea ordinii constituționale
Eveniment
Procurorii au finalizat dosarul Călin Georgescu. Fostul candidat va fi judecat pentru complicitate la instigare la răsturnarea ordinii constituționale
Generația Z vrea pensie timpurie! De ce nu mai acceptă munca până la 65 de ani
Eveniment
Generația Z vrea pensie timpurie! De ce nu mai acceptă munca până la 65 de ani
Sondaj Avangarde: Românii se tem de o invazie rusă / Doar 57% dintre români sunt de acord să se aloce 5% din PIB pentru înarmare
Eveniment
Sondaj Avangarde: Românii se tem de o invazie rusă / Doar 57% dintre români sunt de acord să se aloce 5% din PIB pentru înarmare
Desertul toamnei: plăcinta de dovleac. Iată cât de ușor se prepară
Eveniment
Desertul toamnei: plăcinta de dovleac. Iată cât de ușor se prepară
Ce trebuie să facă după 50 de ani pentru a avea o viață echilibrată
Eveniment
Ce trebuie să facă după 50 de ani pentru a avea o viață echilibrată
Ultima oră
12:29 - Depresia post-vacanță există cu adevărat? Răspunsul specialiștilor
12:24 - România, țintă predilectă a atacurilor hibride rusești. Călin Georgescu, beneficiar al campaniilor de dezinformare și influențare
12:24 - Ce spune Victor Rebengiuc despre pensia pe care o primește, după 70 de ani dedicați scenei: “Nu sunt magistrat, nu dau sentințe, nu condamn”
12:22 - Florin Dumitrescu: „Noi nu căutăm să fugim unul de celălalt”. Cum îmbină viața profesională cu cea de familie
12:02 - Nicușor Dan, despre participarea la olimpiadele școlare: „45 de minute, nu scriam nimic pe foaia de concurs”. De ce și-a dat nota 7-8 după primele 100 de zile de mandat
11:50 - Țările cele mai primitoare pentru pensionari. Câtă grijă are statul români de proprii seniori
11:48 - Marco Rubio spune că Trump și Zelenski ar putea să se vadă săptămâna viitoare
11:40 - Românii ar putea plăti o taxă pentru accesul pe Transfăgărășan. Măsura motivată prin aglomerația infernală de pe celebrul drum
11:20 - Procurorii au finalizat dosarul Călin Georgescu. Fostul candidat va fi judecat pentru complicitate la instigare la răsturnarea ordinii constituționale
11:06 - Generația Z vrea pensie timpurie! De ce nu mai acceptă munca până la 65 de ani