Spania a lansat mai multe programe de sprijin financiar destinate renovării și revitalizării locuințelor din zonele rurale, cu ajutoare care pot ajunge până la 70.000 de euro. Măsurile sunt implementate de mai multe comunități autonome și au ca scop combaterea depopulării satelor mici, un fenomen cunoscut sub numele de „España Vaciada”.

Inițiativele se aliniază prevederilor articolului 47 din Constituția , care garantează dreptul cetățenilor la o locuință adecvată, și răspund în același timp creșterii prețurilor imobiliare care afectează în special tinerii.

Sprijin pentru renovarea caselor din mediul rural

Mai multe regiuni spaniole oferă programe de finanțare pentru reabilitarea locuințelor din localitățile cu mai puțin de 5.000 de locuitori, scrie Click.

În Galicia, ajutorul acoperă până la 75% din costurile eligibile pentru renovare, extindere sau schimbarea destinației unei proprietăți, cu un plafon de 30.000 de euro. Locuința trebuie utilizată ca reședință principală sau poate fi închiriată prin mecanisme reglementate.

În La Rioja, programul se adresează persoanelor sub 45 de ani și finanțează până la 40% din investiție. Plafonul ajunge la 40.000 de euro pentru localitățile cu sub 500 de locuitori și la 30.000 de euro pentru comunele cu până la 5.000 de locuitori.

În Aragon, sprijinul pentru municipiile cu mai puțin de 3.000 de locuitori variază între 50.000 și 60.000 de euro, însă locuințele trebuie destinate închirierii publice. Bugetul total al programului este de 52,5 milioane de euro, estimându-se construirea a aproximativ 800 de locuințe sociale.

Programe pentru eficiență energetică și tineri fermieri

Regiuni precum Castilla y León și Castilla-La Mancha oferă subvenții pentru reabilitarea energetică și structurală a caselor rurale, finanțând până la 80% din costuri. Plafonul ajutoarelor poate ajunge la 60.000 de euro per locuință.

În Andalucía, renovarea locuințelor rurale este sprijinită cu 40% din investiție, procentul putând crește până la 75% pentru gospodăriile cu venituri reduse, persoanele cu dizabilități sau persoanele peste 65 de ani.

În Extremadura, subvențiile variază între 50% și 70%, iar plafonul pentru case unifamiliale este de aproximativ 14.000 de euro.

Interes crescut pentru satele mici

Și alte comunități autonome, precum Asturias, Islas Baleares, Cantabria, Cataluña, Islas Canarias, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Navarra și País Vasco, oferă finanțări între 25% și 60% din investiții pentru conservarea patrimoniului, accesibilitate și eficiență energetică.

Un exemplu relevant este un sat abandonat din Cantabria, format din zece case și cu o suprafață de aproximativ 3.000 mp, scos la vânzare pentru 380.000 de euro, reflectând interesul tot mai mare pentru revitalizarea zonelor rurale.

Prin aceste programe, autoritățile spaniole încearcă să reducă diferențele dintre mediul urban și cel rural, să atragă tinerii în sate și să stimuleze dezvoltarea durabilă a comunităților locale.