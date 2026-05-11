Acasa » Eveniment »  Un tânăr s-a electrocutat în Gara Bușteni după ce s-a urcat pe un tren

Flavia Codreanu
11 mai 2026, 20:05
Sursa foto: CFR Călători / Facebook
Cuprins
  1. Cum s-a produs incidentul
  2. Ce măsuri au fost luate după ce acest tânăr s-a electrocutat

Un tânăr s-a electrocutat, luni seara, în Gara Bușteni, după ce s-a urcat pe un vagon de tren garat.

Cum s-a produs incidentul

Un tânăr de 21 de ani, localnic din Bușteni, s-a urcat pe un vagon pentru transport de produse petroliere. Deși vagonul era gol, apropierea de liniile de înaltă tensiune a provocat un arc electric.

Pompierii din Sinaia au fost trimiși imediat la gară cu autospeciale de stingere și o ambulanță pentru a acorda primul ajutor. Misiunea a fost una riscantă din cauza pericolului de electrocutare pentru salvatori.

„Pompierii militari din cadrul Detaşamentului Sinaia au fost solicitaţi să intervină, în urmă cu puţin timp, în cazul unei persoane care s-a urcat pe un tren în Gara Buşteni şi s-ar fi electrocutat. La locul indicat s-au deplasat două autospeciale de stingere cu apă şi spumă şi o ambulanţă SMURD”, a anunţat ISU Prahova.

Ce măsuri au fost luate după ce acest tânăr s-a electrocutat

Pentru ca echipele medicale să poată ajunge la victimă în siguranță, a fost necesară întreruperea curentului electric pe linia respectivă.

Procedura a fost una de durată, fiind necesară prezența unei echipe tehnice specializate. Din cauza stării grave în care se afla victima, salvatorii au decis transportarea acestuia cu elicopterul.

„În acest moment se acţionează pentru scoaterea de sub tensiune a trenului, fiind aşteptată sosirea unei drezine pentru efectuarea acestui demers, astfel încât echipajele de intervenţie să nu fie puse în pericol. Trenul era garat şi a fost solicitat şi elicopterul SMURD de la Braşov”, au precizat reprezentanții ISU Prahova la finalul intervenției.

