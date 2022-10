Al cincilea mesaj Ro-Alert pentru locuitorii din Roșia Montană: Evacuarea preventivă, imperativ necesară pentru protejarea vieții dumneavoastră. Există pericolul ca barajul Tăul Mare să cedeze

Există pericolul ca barajul Tăul Mare să cedeze, avertizează autoritățile din județul Alba, duminică, într-un al cincilea mesaj Ro-Alert, prin care îi avertizează pe locuitorii din Roșia Montană, din proximitatea albiei pârâului Foieș, că „evacuarea preventivă este imperativ necesară” pentru protejarea vieților lor, transmite .

Mesaj Ro-Alert pentru locuitorii din Roșia Montană: Există pericolul ca barajul Tăul Mare să cedeze

„Atenţie! Locuitorilor din Roşia Montană, din proximitatea albiei pârâului Foies! În urma evaluării din teren s-a constatat că evacuarea preventivă este imperativ necesară pentru protejarea vieţii d-voastră! Există pericolul ca barajul Tău Mare să cedeze. Se recomandă evacuarea preventivă pentru 2-3 zile până nivelul apei din baraj ajunge la un risc acceptabil. Pentru autoevacuare se va lua legătură cu autorităţile prezente în loc. Roşia Montană, sau identificaţi un loc înalt în care să va deplasaţi în cel mai scurt timp, când se da ordinul de evacuare!”, se arată în al cincilea mesaj Ro-Alert emis de ISU Alba pentru locuitorii din Roșia Montană.

Oficialii ISU Alba spun că „este nevoie (…) ca populaţia care nu a acceptat evacuarea pe parcursul primelor ore să înţeleagă importanţa acesteia”.

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, spunea că nivelul apei trebuie scăzut pentru a fi securizată zonă.

„Am discutat cu primul ministru, care este și șeful Comitetului pentru situații de Urgență, am discutat și cu ministrul de Interne, cu domnul Bode, și am decis să nu ne asumăm absolut niciun risc. Am decis să începem evacuarea populației, iar pentru a securiza zona trebuie să scădem nivelul apei cu cel puțin 5 metri. Avem trei motopompe care pot ajunge aici, dar sunt pregătite și altele din județele limitrofe.

Întreaga operațiune ar trebui să dureze cel mult două, trei zile, iar dacă vom reuși să scădem nivelul apei cu 5 metri, atunci populația se va putea întoarce acasă în siguranță”, a explicat secretarul de stat.