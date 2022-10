Raed Arafat: Nu ne asumăm absolut niciun risc. Oamenii sunt evacuații de urgență. Barajul de la Roșia Montană poate ceda în orice moment

Situația rămâne alarmantă la Roșia Montana. O fisură a fost descoperită în barajul lacului Piscicol Tăul Mare. Structura poate ceda în orice moment, caz în care ar urma să producă inundarea întregii localități. Crăpătura are forma unui con si un diametru de aproximativ un metru. Aceasta s-ar fi format prin surparea galeriei de fund, care este din zidărie de piatră, sustine directorul SGA Alba, Vlad Sorin. Autoritățile au decis că este necesar să golească barajul, apoi sa repare fisura. Operațiunile ar putea dura până la 3 zile.

Între timp, continuă decizie luata de seful DSU, Raed Arafat, împreună cu premierul Nicolae Ciucă, care au decis să nu își asume niciun risc.

Șeful DSU a explicat că trebuie scăzut nivelul apei cu 5 metri, iar dacă această operațiune va reuși, atunci oamenii se pot întoarce în locuințe.

”Am discutat cu primul ministru, care este și șeful Comitetului pentru situații de Urgență, am discutat și cu ministrul de Interne, cu domnul Bode și am decis să nu ne asumăm absolut niciun risc. Am decis să începem evacuarea populației, iar pentru a securiza zona trebuie să scădem nivelul apei cu cel puțin 5 metri. Avem trei motopompe care pot ajunge aici, dar sunt pregătite și altele din județele limitrofe.

Întreaga operațiune ar trebui să dureze cel mult două, trei zile, iar dacă vom reuși să scădem nivelul apei cu 5 metri, atunci populația se va putea întoarce acasă în siguranță”, a spus Raed Arafat.

Localnicii din Roșia Montană refuză să își părăsească locuințele

84 de persoane au părăsit deja locuințele aflate în pericol de inundare, iar alte aproape 200 au refuzat evacuarea, potrivit Acestea au fost informate și alertate cu privire la evacuare prin 4 mesaje RO-Alert, dar și de echipaje mixte formate din polițiști, jandarmi și pompieri și angajați ai administrației locale, care au mers din casă în casă.