Al patrulea pacient care a decedat la Spitalul Târgu Cărbunești, rămas fără oxigen pentru bolnavii de Covid

Este al patrulea pacient decedat la Spitalul Târgu Cârbunești, acesta fiind transferat de urgență la Spitalul Județean după ce unitatea medicală a rămas fără oxigen destinat bolnavilor de Covid, după ce instalația cu oxigen de la ATI s-a defectat, iar doctorii au fost nevoiți să ventileze manual bolnavii în ambulanțe.

Pacientul decedat a suferit un stop cardiac

„Din păcate, a mai fost înregistrat un deces in rândul pacienților transferați de la Spitalul Târgu Cărbunești. Este vorba despre o femeie în vârstă 62 de ani. A fost adusă în stare gravă la SJU, intubată și cu saturație mică de oxigen. In cursul după amiezii, a suferit un stop cardiac și nu a răspuns la manevrele de resuscitare efectuate de medici”, au transmis reprezentanții Spitalului Târgu Jiu, conform Gorj Express

Transferul pacienților a avut loc după ce o defecțiune la instalația de oxigen de la ATI. Anterior, au fost înregistrate două decese, fiind vorba de două paciente în vârstă de 55, respectiv 76 de ani.

“La ora 6.35 s-a întrerupt alimentarea cu oxigen pe secţie. Atunci am luat legătura cu toate secţiile şi am văzut că în toate secţiile era întreruptă alimentarea cu oxigen. Avem pregătite, dar nu foarte multe butelii de oxigen. Am sunat la DSU, la Ambulanţă pentru a ne ajuta cu butelii de oxigen. În curtea spitalului avem staţie de ambulanţă care ne-a dat butelii de oxigen plus pacienţii care erau gravi au intrat ambulanţele lângă secţii pentru a fi urcaţi în ambulanţe pentru a primi oxigen. Apoi am primit mult mai multe butelii de oxigen, DSU, Ambulanţa Târgu Jiu şi celelalte ambulanţe care au sosit la faţa locului pentru a ne ajuta”, a explicat Constantin Târziu, managerul Spitalului Târgu Cărbunești, pentru News.ro