Un al treilea mesaj Ro-Alert a fost emis vineri în județul Tulcea, oamenii fiind avertizați cu privire la posibilitatea căderii de obiecte din spaţiul aerian. Reprezentanţii ISU Tulcea recomandă cetăţenilor ca, „în cazul în care observă situaţii care le pot pune în pericol siguranţa, să sune la 112”.

ISU Tulcea, explicații despre mesajele Ro-Alert

„În urmă cu câteva minute, pentru zona de nord a judeţului Tulcea a fost transmis un nou mesaj RO-Alert, prin care populaţia este informată cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte provenite din spaţiul aerian, în contextul semnalării unor ţinte aflate în proximitatea frontierei României cu Ucraina. Acesta este al treilea mesaj RO-Alert transmis în cursul zilei de astăzi pentru zona de nord a judeţului Tulcea.

Reiterăm faptul că teritoriul României nu este vizat de atacurile Federaţiei Ruse, însă, având în vedere situaţia din proximitatea frontierei, autorităţile transmit mesaje de avertizare pentru informarea şi protejarea populaţiei. Recomandăm cetăţenilor să urmărească cu atenţie conţinutul mesajelor RO-Alert primite şi să respecte indicaţiile transmise de autorităţi”, a transmis ISU Tulcea.

Ministerul Apărării: Nu s-au găsit resturi de drone

După primul mesaj RO-Alert dat vineri, Ministerul Apărării a anunţat că ţinte aeriene au fost detectate în zona Chilia Veche din Tulcea. Au fost ridicate două aeronave F-16 de la Baza 86 Aeriană Borcea pentru monitorizarea spaţiului aerian.

„Este posibil ca resturi de dronă să fi căzut şi pe teritoriul României, în zona Chilia Veche”, a mai transmis ministerul atunci.

Ulterior, ministerul a anunțat că nu s-au găsit resturi de drone: „Cercetările desfăşurate în teren de specialişti ai MApN nu au confirmat prezenţa unor resturi de drone sau a altor elemente asociate unor astfel de aparate. În urma verificărilor efectuate, echipele de căutare şi-au încheiat misiunea în zonele semnalate”.