„Albă ca Zăpada” nu va mai avea „pitici” în noul film. Motivul pentru care Disney a luat această decizie / Ce alte modificări vor mai avea loc?

în industria filmului! În viitorul film „Albă ca Zăpada”, programat să fie lansat în 2025, se renunță la conceptul tradițional al „piticilor”. În schimb, compania a dezvăluit o adaptare a acestui clasic în care prințesa nu va mai fi înconjurată de „cei șapte pitici”, ci va fi însoțită de „ființe magice”. Această schimbare a fost făcută cu scopul de a evita ofensarea persoanelor cu nanism, potrivit .

Noul film „Albă ca Zăpada”, o reinterpretare modernă a clasicului din 1937, aduce cu sine schimbări semnificative. Disney a anunțat că va renunța la prezența „cei șapte pitici” în producție, în efortul de a evita ofensarea persoanelor cu nanism, și în schimb, va introduce în poveste „creaturi magice”, scrie Variety. De asemenea, o avanpremieră a viitorului remake live-action „Albă ca Zăpada”, iar lansarea filmului a fost amânată până în anul 2025.

First look at Disney’s live-action ‘SNOW WHITE’ starring Rachel Zegler.

In theaters March 21, 2025.

