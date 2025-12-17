B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » „Albă ca Zăpada”, prăjitura copilăriei. Iată cum se pregătește ușor acasă

„Albă ca Zăpada”, prăjitura copilăriei. Iată cum se pregătește ușor acasă

Selen Osmanoglu
17 dec. 2025, 23:18
Prăjitura Albă ca Zăpada, gustul Crăciunului în familie.
Cuprins
  1. Ingrediente necesare pentru foi și cremă
  2. Cum se prepară foile
  3. Prepararea cremei
  4. Asamblarea prăjiturii
  5. Servire

Prăjitura „Albă ca Zăpada” este un desert tradițional românesc care le amintește multor români de gustul copilăriei. Este ușor de preparat și are foi fragede și cremă fină, potrivită pentru întreaga familie.

Ingrediente necesare pentru foi și cremă

Pentru foile prăjiturii veți avea nevoie de:

  • 10 linguri de lapte
  • 10 linguri de zahăr
  • 10 linguri de ulei
  • 2 ouă
  • 1 linguriță rasă de amoniac
  • un praf de sare
  • 500-550 g de făină

Pentru cremă sunt necesare:

  • 1 litru de lapte
  • 8 linguri de făină
  • 6 linguri de zahăr
  • 200 g de unt
  • coaja de la o lămâie
  • esență de vanilie
  • sucul de la jumătate de lămâie
  • nucă de cocos pentru decor

Cum se prepară foile

Într-un bol, amestecați zahărul, ouăle, uleiul și laptele. Bateți bine cu un tel. Adăugați sarea și amoniacul dizolvat în puțină zeamă de lămâie. La final încorporați făina până obțineți un aluat omogen, scrie Click.

Lăsați aluatul să stea 30 de minute, apoi împărțiți-l în trei părți. Întindeți fiecare parte pe o foaie de copt subțire și coaceți pe dosul tăvii timp de 15 minute.

Prepararea cremei

Într-o cratiță, amestecați făina, zahărul și coaja de lămâie. Turnați puțin lapte și amestecați până se dizolvă făina. Adăugați restul de lapte treptat și puneți cratița la foc mic. Amestecați până crema se îngroașă. După ce luați crema de pe foc, adăugați esența de vanilie și sucul de lămâie. Lăsați să se răcească, apoi mixați cu untul moale.

Asamblarea prăjiturii

Tapetați tava cu folie de plastic. Așezați prima foaie, întindeți un strat de cremă, apoi repetați pentru celelalte foi. La final, întindeți crema pe ultima foaie și presărați nucă de cocos. Împachetați cu folie și puneți un tocător deasupra. Lăsați prăjitura la frigider peste noapte.

Servire

Prăjitura „Albă ca Zăpada” se servește rece și este potrivită pentru momente speciale sau pentru o gustare dulce în familie. Gustul său clasic și textura fină o fac un desert preferat de copii și adulți deopotrivă.

