Deși mulți cred că un pahar de vin poate fi benefic, cardiologii avertizează că și dozele mici pot avea efecte negative asupra inimii și sistemului circulator. Modificările provocate de alcool apar rapid și pot crește riscul unor afecțiuni grave, subliniază specialiștii.

Cum influențează alcoolul greutatea și performanța organismului

Consumul de alcool are efecte complexe asupra metabolismului și asupra modului în care corpul se recuperează după efort. Specialistul Tomasz Rosiak subliniază că băuturile alcoolice reduc sinteza glicogenului în ficat, ceea ce duce la scăderea nivelului de glucoză din sânge. „În timpul exercițiilor fizice, lipsa unui «combustibil» adecvat duce la o oboseală mai rapidă și la o eficacitate redusă a antrenamentului”, explică cardiologul.

Mai mult, alcoolul afectează procesul de termoreglare și duce la scăderea temperaturii corpului, deoarece crește fluxul sanguin la suprafața pielii. În același timp, încetinește regenerarea musculară și reduce nivelul de testosteron, hormon esențial pentru refacerea țesuturilor, creșterea masei osoase și sănătatea sexuală. Nivelurile scăzute de testosteron pot favoriza apariția disfuncțiilor erectile și scăderea libidoului.

De ce este alcoolul un risc direct pentru inimă

Efectele consumului de alcool se resimt în mod direct la nivel cardiovascular, iar riscurile apar chiar și în cazul unor doze considerate mici. Consumul de joacă un rol major în apariția și agravarea afecțiunilor cardiovasculare. Printre problemele asociate se numără cardiomiopatia dilatată, creșterea tensiunii arteriale, tulburările de ritm precum fibrilația atrială, dar și boli precum ateroscleroza, boala coronariană, insuficiența cardiacă sau infarctul.

Etanolul și metaboliții săi pot afecta celulele musculare ale inimii, slăbind structura acestora și reducând capacitatea de contracție. Cercetările recente arată că până și un consum sub limita de 14 unități de alcool pe săptămână (considerată anterior „sigură”) este asociat cu un risc crescut de afecțiuni cardiace și chiar de cancer. Practic, în cazul inimii nu există un nivel de consum lipsit de pericole.

De ce nu trebuie combinat alcoolul cu medicamentele pentru inimă

Medicii atrag atenția că alcoolul nu ar trebui niciodată asociat cu tratamentele medicale. Alcoolul nu trebuie niciodată combinat cu medicamente, inclusiv medicamente pentru inimă, analgezice și antibiotice. Interacțiunile pot genera efecte neașteptate și uneori grave, punând viața pacientului în pericol, scrie Libertatea.ro.

În cazul celor care suferă deja de alcoolică, situația este și mai delicată. Aceștia pot prezenta mărirea ventriculelor și atriilor, o funcție contractilă redusă și simptome precum edeme, dificultăți de respirație sau oboseală accentuată. În stadiile avansate, tratamentul presupune oprirea imediată a consumului de alcool, medicamente administrate pe termen lung și, uneori, dispozitive medicale implantabile, cum ar fi defibrilatoarele cardioverter, menite să susțină funcția inimii.