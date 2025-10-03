B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Alcoolul și sănătatea inimii: ce spun cardiologii despre consumul chiar și în doze mici

Alcoolul și sănătatea inimii: ce spun cardiologii despre consumul chiar și în doze mici

Iulia Petcu
03 oct. 2025, 13:56
Alcoolul și sănătatea inimii: ce spun cardiologii despre consumul chiar și în doze mici
Sursa foto: Freepik.com
Cuprins
  1. Cum influențează alcoolul greutatea și performanța organismului
  2. De ce este alcoolul un risc direct pentru inimă
  3. De ce nu trebuie combinat alcoolul cu medicamentele pentru inimă

Deși mulți cred că un pahar de vin poate fi benefic, cardiologii avertizează că și dozele mici pot avea efecte negative asupra inimii și sistemului circulator. Modificările provocate de alcool apar rapid și pot crește riscul unor afecțiuni grave, subliniază specialiștii.

Cum influențează alcoolul greutatea și performanța organismului

Consumul de alcool are efecte complexe asupra metabolismului și asupra modului în care corpul se recuperează după efort. Specialistul Tomasz Rosiak subliniază că băuturile alcoolice reduc sinteza glicogenului în ficat, ceea ce duce la scăderea nivelului de glucoză din sânge. „În timpul exercițiilor fizice, lipsa unui «combustibil» adecvat duce la o oboseală mai rapidă și la o eficacitate redusă a antrenamentului”, explică cardiologul.

Mai mult, alcoolul afectează procesul de termoreglare și duce la scăderea temperaturii corpului, deoarece crește fluxul sanguin la suprafața pielii. În același timp, încetinește regenerarea musculară și reduce nivelul de testosteron, hormon esențial pentru refacerea țesuturilor, creșterea masei osoase și sănătatea sexuală. Nivelurile scăzute de testosteron pot favoriza apariția disfuncțiilor erectile și scăderea libidoului.

De ce este alcoolul un risc direct pentru inimă

Efectele consumului de alcool se resimt în mod direct la nivel cardiovascular, iar riscurile apar chiar și în cazul unor doze considerate mici. Consumul de alcool joacă un rol major în apariția și agravarea afecțiunilor cardiovasculare. Printre problemele asociate se numără cardiomiopatia dilatată, creșterea tensiunii arteriale, tulburările de ritm precum fibrilația atrială, dar și boli precum ateroscleroza, boala coronariană, insuficiența cardiacă sau infarctul.

Etanolul și metaboliții săi pot afecta celulele musculare ale inimii, slăbind structura acestora și reducând capacitatea de contracție. Cercetările recente arată că până și un consum sub limita de 14 unități de alcool pe săptămână (considerată anterior „sigură”) este asociat cu un risc crescut de afecțiuni cardiace și chiar de cancer. Practic, în cazul inimii nu există un nivel de consum lipsit de pericole.

De ce nu trebuie combinat alcoolul cu medicamentele pentru inimă

Medicii atrag atenția că alcoolul nu ar trebui niciodată asociat cu tratamentele medicale. Alcoolul nu trebuie niciodată combinat cu medicamente, inclusiv medicamente pentru inimă, analgezice și antibiotice. Interacțiunile pot genera efecte neașteptate și uneori grave, punând viața pacientului în pericol, scrie Libertatea.ro.

În cazul celor care suferă deja de cardiomiopatie alcoolică, situația este și mai delicată. Aceștia pot prezenta mărirea ventriculelor și atriilor, o funcție contractilă redusă și simptome precum edeme, dificultăți de respirație sau oboseală accentuată. În stadiile avansate, tratamentul presupune oprirea imediată a consumului de alcool, medicamente administrate pe termen lung și, uneori, dispozitive medicale implantabile, cum ar fi defibrilatoarele cardioverter, menite să susțină funcția inimii.

Tags:
Citește și...
Un bărbat, reținut de DIICOT pentru acte de terorism
Eveniment
Un bărbat, reținut de DIICOT pentru acte de terorism
Vești bune pentru acești români! Ar urma să plătească mai puțini bani la curent. Ce a anunțat ministrul Energiei
Eveniment
Vești bune pentru acești români! Ar urma să plătească mai puțini bani la curent. Ce a anunțat ministrul Energiei
Ai nevoie de finanțare pentru stocuri, taxe sau echipamente? Soluții flexibile pentru IMM-uri de la MK Kredit
Eveniment
Ai nevoie de finanțare pentru stocuri, taxe sau echipamente? Soluții flexibile pentru IMM-uri de la MK Kredit
Curțile și spațiile comune devin surse de conflicte între vecini. Cum pot evita proprietarii de animale de companie problemele legale
Eveniment
Curțile și spațiile comune devin surse de conflicte între vecini. Cum pot evita proprietarii de animale de companie problemele legale
Cum alegi un cap tractor potrivit pentru afacerea ta?
Eveniment
Cum alegi un cap tractor potrivit pentru afacerea ta?
Românul inclus în The Best Chef 2025. Premieră istorică pentru gastronomia autohtonă
Eveniment
Românul inclus în The Best Chef 2025. Premieră istorică pentru gastronomia autohtonă
Tânăra care s-a căsătorit în aceeași rochie de la serbarea din grădiniță: „Încă îmi venea” (VIDEO)
Eveniment
Tânăra care s-a căsătorit în aceeași rochie de la serbarea din grădiniță: „Încă îmi venea” (VIDEO)
Judecătorii olandezi obligă Meta să respecte opțiunile utilizatorilor. Ce schimbări ar aduce decizia pe platforme
Externe
Judecătorii olandezi obligă Meta să respecte opțiunile utilizatorilor. Ce schimbări ar aduce decizia pe platforme
Europa ridică ștacheta eficienței energetice pe piața imobiliară. Câte locuințe riscă să dispară de pe piață
Eveniment
Europa ridică ștacheta eficienței energetice pe piața imobiliară. Câte locuințe riscă să dispară de pe piață
Daniela și Balaram, cuplul româno-nepalez, au devenit virali pe TikTok. Cum au fost primiți în Nepal (VIDEO)
Eveniment
Daniela și Balaram, cuplul româno-nepalez, au devenit virali pe TikTok. Cum au fost primiți în Nepal (VIDEO)
Ultima oră
14:37 - Un bărbat, reținut de DIICOT pentru acte de terorism
14:21 - Vești bune pentru acești români! Ar urma să plătească mai puțini bani la curent. Ce a anunțat ministrul Energiei
14:18 - Ilie Bolojan, în urma valului de taxe: „Nu a fost practic o austeritate ceea ce s-a făcut. Au fost niște măsuri de responsabilitate”
14:12 - Vreme extremă în România! Copaci doborâți, mașini avariate și coduri meteo în vigoare (VIDEO)
14:10 - MAE, reacție după declarațiile lui Vladimir Putin: România nu va accepta lecţii despre democraţie de la Moscova
14:08 - Președintele CJ Iași îl contrazice pe Rogobete: „În toate saloanele sunt grupuri sanitare cu chiuvetă. Acesta este planul secției ATI”
13:29 - Theo Rose, dezvăluiri despre perioada în care ea și Anghel au fost ținta răutăților: „M-am trezit în mijlocul unui tăvălug”. Cum a reușit să depășească acea perioadă
13:23 - Modificări majore ale regulilor de călătorie în UE vor intra în vigoare în luna octombrie
12:59 - Ai nevoie de finanțare pentru stocuri, taxe sau echipamente? Soluții flexibile pentru IMM-uri de la MK Kredit
12:55 - Curțile și spațiile comune devin surse de conflicte între vecini. Cum pot evita proprietarii de animale de companie problemele legale