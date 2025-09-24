Alergia la praf și acarieni: cum îți transformi casa într-un mediu sigur?

Alergia la praful de casă și la acarieni este o problemă de sănătate extrem de frecventă, dar adesea neînțeleasă. Mulți dintre noi punem pe seama unei simple răceli tusea persistentă, strănutul matinal, senzația de nas înfundat și ochii care lăcrimează. Însă, atunci când aceste simptome apar mai ales în interior, ele pot fi, de fapt, un semn al unei alergii la acarieni. Acești mici artropode, invizibili cu ochiul liber, prosperă în mediul cald și umed al locuințelor noastre, hrănindu-se cu celule de piele moartă. Principalul alergen nu este acarianul în sine, ci proteinele din excrementele sale, care se transformă în praf fin și sunt inhalate.

Simptomele alergiei la acarieni și praf

Simptomele alergiei la acarieni pot fi confundate cu ușurință cu cele ale unei răceli, însă persistă pe tot parcursul anului, agravându-se adesea în anumite condiții. Un aspect caracteristic este că simptomele se înrăutățesc noaptea, în pat, unde se găsește cea mai mare concentrație de acarieni. Printre cele mai comune manifestări se numără:

Rinita alergică, caracterizată prin strănut frecvent, nas înfundat și secreții nazale apoase.

Senzația de mâncărime la nivelul ochilor, nasului sau gâtului.

Tuse seacă și persistentă, mai ales dimineața devreme.

Apariția sau agravarea simptomelor de astm, precum respirația șuierătoare, dificultatea în respirație și senzația de presiune toracică.

Diagnosticul corect și identificarea alergenilor

Identificarea precisă a alergenului responsabil este primul și cel mai important pas către un management eficient al bolii. Auto-diagnosticarea și tratamentul pe cont propriu sunt ineficiente și pot duce la cronicizarea simptomelor. Un medic alergolog poate stabili un diagnostic de certitudine prin:

O anamneză detaliată, în care medicul va adresa întrebări despre simptomele pacientului, momentul apariției lor și mediul în care se manifestă.

Testarea cutanată (Prick test), o metodă rapidă și sigură de a identifica alergenii. Pe pielea antebrațului se aplică o serie de picături care conțin alergeni, iar medicul va monitoriza apariția unei reacții locale.

Analize de sânge (dozarea IgE specifice), care măsoară nivelul anticorpilor responsabili de reacția alergică. O evaluare la o clinică specializată, care oferă consult , este esențială pentru a obține un diagnostic de certitudine. De asemenea, în rețeaua noastră de clinici Dorna Medical, se poate efectua consult alergologic și în Vatra Dornei, Iași și Rădăuți.

Strategii eficiente pentru a-ți transforma casa într-un mediu sigur

Odată ce alergenii au fost identificați, controlul mediului devine un pilon esențial al tratamentului. Acarienii prosperă în zonele calde și umede, în special în covoare, pături, perne și saltele. Prin urmare, o serie de măsuri simple pot reduce semnificativ concentrația de alergeni din casă:

Folosește huse de protecție anti-acarieni pentru saltele și perne și spală lenjeria de pat săptămânal la o temperatură de cel puțin 60°C.

Alege materiale hipoalergenice pentru perne și pături.

Redu numărul de obiecte care pot aduna praf, cum ar fi covoarele groase și draperiile, și curăță-le regulat.

Folosește un aspirator cu filtru HEPA, care reține particulele fine de praf și alergeni.

Menține un nivel scăzut de umiditate în locuință (sub 50%), folosind un dezumidificator sau o aerisire frecventă a camerelor.

Concluzie

Alergia la praf și acarieni poate afecta profund calitatea vieții, dar cu un diagnostic corect și o abordare proactivă, simptomele pot fi ținute sub control. Pe lângă măsurile de igienă a mediului, medicul alergolog poate recomanda un tratament medicamentos (antihistaminice, corticosteroizi nazali) sau, pentru o soluție pe termen lung, imunoterapia alergen-specifică, care poate desensibiliza organismul la alergenii responsabili. Nu lăsa alergiile să-ți dicteze starea de bine: alege să te informezi și să acționezi.