Ioan Pavăl, primarul din județul Suceava, a fost trimis în judecată pentru abuz în serviciu şi fals intelectual. care au anchetat cazul au stabilit un prejudiciu care depășește 3,3 milioane de lei.

Ioan Pavăl va apărea în instanță

Procurorii Serviciului Teritorial Suceava al Direcţiei Naţionale Anticorupţie ( ) îl acuză pe primarul comunei Dumbrăveni de comiterea infracţiunilor de cu consecinţe deosebit de grave şi fals intelectual în formă continuată. Potrivit unui comunicat emis de instituție, edilul, Ioan Pavăl ar fi fraudat bugetul local cu suma totală de 3.309.783 lei.

„În perioada septembrie – noiembrie 2024, inculpatul Pavăl Ioan, în calitate de primar al comunei Dumbrăveni, ar fi iniţiat şi desfăşurat în mod fictiv procedura de achiziţie publică, finalizată prin încheierea a trei contracte cu o societate comercială, iar în condiţiile în care lucrările nu erau în realitate contractate şi nici executate, ar fi prejudiciat bugetul de stat cu suma totală de 3.309.783 lei, prin plata nelegală a unor facturi antedatate şi prin întocmirea mai multor documente adresate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală”, se arată în comunicat.

Potrivit comunicatului, cele trei contracte de achiziție ar fi avut ca obiect efectuarea unor lucrări de reparaţii la drumuri de interes local. În urma acestor operațiuni, susțin anchetatorii, inculpatul ar fi acordat o serie de beneficii operatorului economic.

„Totodată, prin aceste demersuri, inculpatul ar fi obţinut un folos necuvenit societăţii comerciale respective, reprezentat de compensarea ilegală a sumei de 3.165.400 lei (obligaţii fiscale principale) şi anularea unor obligaţii fiscale accesorii în cuantum de 144.383 lei”, susţin procurorii.

ANAF s-a constituit parte civilă

În acest caz, odată cu trimiterea în judecată a primarului Ioan Pavăl, ANAF Suceava s-a constituit parte civilăcu suma de 3.309.783 lei. La acestea se vor adăuga accesoriile fiscale calculate până la data recuperării integrale a prejudiciului.

Procurorii au dispus instituirea unor măsuri asiguratorii faţă de inculpat, în vederea recuperării prejudiciului cauzat.

Dosarul de urmărire penală a fost trimis spre judecare la Tribunalul Suceava, cu propunerea de a se menţine măsura asiguratorie dispusă.