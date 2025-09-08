Ministrul Muncii, despre fraudele majore pe gradele de handicap pe care le-a identificat: “Media este de peste 25%. Am avut și situații cu ștampile falsificate prost, greșindu-se cuvântul psihiatru. Era scris SPIHIATRU” (VIDEO)

, ministrul Muncii, a discutat în emisiunea News Pass, moderată de Laura Chiriac, pe B1 TV, despre fraudele majore pe gradele de pe care le-a identificat. Manole a denunțat fraude și nereguli grave în sistemul de încadrare în grad de handicap, bazate pe controale desfășurate pe parcursul mai multor luni.

Media erorilor și fraudelor identificate este de peste 25% în eșantioanele verificate.

Controalele au vizat 5-6% din dosarele din unele județe, considerat un eșantion reprezentativ de către specialiști.

Ministrul a declarat că au fost identificate dosare falsificate, inclusiv cu parafe false de la medici psihiatri. Exemple flagrante includ ștampile falsificate prost, unde cuvântul „psihiatru” era scris greșit, și anume, SPIHIATRU, dar aceste dosare au fost, totuși, evaluate ca fiind corecte inițial.

Ce a anunțat ministrul, în urma problemelor identificate

Ministrul a menționat că organele competente vor trebui să identifice persoanele responsabile, inclusiv medicii care nu și-au făcut datoria corect.

“Media erorilor, dacă putem să le spunem așa, deși sunt intenționate multe dintre ele, media este de peste 25%, între 25 și 26%, după niște controle desfășurate pe parcursul a mai multor luni. Nu le-am început eu în acest mandat, ele au început în mandatul anterior, niște județe selectate la întâmplare, într-un program al Băncii Mondiale care a hotărât, în mod corect, să evalueze niște eșantioane dintre dosarele din mai multe județe. Și avem, în principal, două tipuri de probleme. Pe de-o parte, fraudele, așa cum ați spus, și pe de altă parte, într-o mai mică măsură, dar sunt la fel de importante din punct de vedere principial, situații în care oamenii nu au beneficiat de drepturile pe care, în mod justificat, trebuiau să le aibă. Adică erori invers, în defavoarea cetățenilor de bună-credință și aflați în această situație absolut nefericită”, a declarat ministrul.

Cum au fost alese dosarele pentru a fi verificate

Întrebat care sunt pagubele pentru bugetul statului provocate de dosarele acestea false, Manole a răspuns:

“Deocamdată, nu avem o astfel de evaluare pentru că nu avem evaluarea foarte granular de cât timp au fost acordate unele sau altele dintre aceste certificate și cât de veche este situația, în general. Sunt, dintre cele evaluate, dosare mai noi, sunt și dosare foarte vechi, sunt și dosare care nu se mai găsesc.

Decupajul nu a fost cronologic. Decupajul a fost în felul următor: 5-6% dintre dosarele din unele județe au fost luate la verificat. Deci un eșantion considerat după metodologia specialiștilor ca fiind suficient pentru a arăta o imagine relativ fidelă.

Și am avut, într-adevăr, și situații absolut ridicole, cu ștampile falsificate prost, adică greșindu-se cuvântul psihiatru. Și care au trecut pe sub radarul evaluatorilor. Au scris spihiatru.

Deci este vorba despre niște dosare cu o astfel de eroare, care au fost evaluate ca fiind corecte, în condițiile în care nicio parafă de psihiatru din România nu este cu astfel de greșeală ridicolă. Deci aia nu poate fi decât o parafă falsă. În câteva cazuri… Și, evident că falsitateam până la urmă, va trebui verificată de organe competente. Doar că ăsta a fost un motiv pentru unele – foarte puține, pentru altele – mai multe, lipsa unora sau altora dintre documente, adică dosare incomplete sau cu dosare absente la propriu, adică beneficiu exista, beneficiarul – evident exista și el, dar documentele nu se mai găsesc”, a mai adăugat Florin Manole.

Ce criterii vor fi modificate, potrivit ministrului Muncii

“Sunt fel de fel de astfel de probleme și avem niște pași de făcut pentru a regla aceste lucruri. Pe de-o parte, evident că vor trebui identificați de către organele competente făptașii în cazurile în care se pot ei identifica și aici mă refer la medici care nu și-au făcut munca în mod corect, pe de altă parte, va trebui să schimbăm mult sistemul, în sensul de a modifica și facem asta printr-un ordin de ministru făcut de specialiștii în Sănătate Publică și de la Ministerul Muncii, și de la Ministerul Sănătății.

Vom modifica niște criterii în favoarea cetățeanului, adică unele situații, precum amputațiile, nu trebuie și nu vor mai fi reevaluate. Ce să reevaluezi la o amputație? Acolo e nevoie de o decizie definitivă a Comisiei de Specialitate, care acordă astfel de încadrări. Pe de altă parte, avem nevoie de un sistem mult mai transparent, astfel încât astfel de situații să poată fi identificate mai ușor și orice neregulă să fie oprită din din fașă. Și totul pentru că sunt oameni care au cu adevărat nevoie de sprijinul statului pentru astfel de afecțiuni și alții care, în mod ilegal, fraudează sistemul și care trebuie identificați, și care trebuie eliminați din acest sistem”, a mai precizat ministrul Muncii.