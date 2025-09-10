Cât de periculos este să mănânci stridii crude? Au fost identificate persoane infectate cu bacterii mortale. Iată simptomele infectării

Mai multe state din Statele Unitate ale Americii au raportat cazuri în care mai multe persoane au fost infectate cu i mortale care, în cazuri rare, poate fi răspândită prin crude.

Cuprins:

Este adevărat că stridiile crude sunt periculoase?

Multe mâncăruri crude, cum ar fi steak tartar și sushi, prezintă un risc de îmbolnăvire pentru cei care consumă aceste feluri de mâncare, potrivit .

Însă, stridiile crude „sunt printre cele mai riscante alimente pe care le consumăm în mod regulat”, a declarat Benjamin Chapman, șeful departamentului de științe agricole și umane de la Universitatea de Stat din Carolina de Nord.

În ultimele luni, mai multe state au raportat cazuri de bacterie carnivoră mortală , care, în cazuri rare, poate fi răspândită prin stridii crude. Vibrio vulnificus, care se răspândește de obicei prin răni deschise în apa de mare contaminată, dar în aproximativ 10% din cazuri poate proveni din consumul de crustacee crude sau insuficient gătite, a dus la cel puțin cinci decese în Florida și patru în Louisiana, au declarat oficiali din domeniul sănătății statului.

Stridiile și alte moluște, cum ar fi scoicile și midiile, trăiesc în apele de coastă care conțin bacterii, viruși și alți contaminanți. Unele stridii pot purta acești agenți patogeni, inclusiv bacteria Vibrio , care provoacă o infecție numită vibrioză.

Ce simptome apar, în cazul unei infectări cu aceste bacterii

Atât Vibrio parahaemolyticus , cât și Vibrio vulnificus pot provoca greață, vărsături, diaree și febră. Însă Vibrio vulnificus poate pătrunde în fluxul sanguin, ducând la septicemie sau infecții grave ale rănilor, care, uneori, duc la amputări sau deces. Se estimează că 1 din 5 cazuri de infecții cu Vibrio vulnificus sunt fatale, a declarat CDC.

În Statele Unite, există aproximativ 80.000 de cazuri de vibrioză în fiecare an, iar majoritatea oamenilor se îmbolnăvesc de vibrioză consumând crustacee crude sau insuficient gătite, în special stridii, care conțin această bacterie, potrivit Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor.

Ce virusuri mai pot răspândi crustaceele

Stridiile crude pot răspândi, de asemenea, virusuri precum hepatita A și norovirusul cunoscutul și extrem de contagiosul virus al stomacului.

Administrația pentru Alimente și Medicamente (FDA) impune procesatorilor de fructe de mare, inclusiv procesatorilor de stridii, să respecte reglementările , stabilit la nivel federal, stridiile sunt testate în mod curent, iar numai furnizorii certificați pot recolta, manipula și depozita stridii din ape aprobate.

Agențiile statale și locale reglementează restaurantele unde se vând stridii, au declarat experții.

Însă, nu este posibil să se testeze fiecare stridie și nu există nicio modalitate de a spune prin văz, miros sau gust dacă o stridie este purtătoare de boli sau dacă o persoană se va îmbolnăvi din cauza ei, au spus experții.

Mai mult, sezonul în care ne aflăm și alți factori nu sunt predictori fiabili. Deși Vibrio vulnificus, de exemplu, este mai frecvent în apele de coastă în timpul lunilor mai calde, zicala conform căreia oamenii ar trebui să mănânce stridii crude doar în lunile care se termină cu R sau în lunile cu vreme rece din America de Nord, este „un mit”, deoarece stridiile pot fi recoltate și importate din ape mai calde, a spus Chapman.

„Nu este o soluție sigură, deoarece importăm stridii din toate părțile”, a spus el.

„Stridiile crude sunt un aliment riscant, indiferent de perioada anului.”

Din cauza creșterii temperaturilor apelor de coastă legate de schimbările climatice, Vibrio devine din ce în ce mai frecvent. (Oamenii se pot infecta și prin înghițirea apei sau printr-o rană deschisă în timp ce înoată într-o zonă contaminată.)

Cum poți evita infectarea cu această bacterie

Cea mai fiabilă metodă de eliminare a agenților patogeni este gătirea stridiilor. Multe rețete necesită stridii fierte la abur, la grătar sau prăjite, adesea gătindu-le în unt, ierburi sau condimente.

„Gătirea va inactiva foarte ușor aceste microorganisme dăunătoare”, a declarat Keith Schneider, profesor de științe alimentare și nutriție umană la Universitatea din Florida.

Persoanele care doresc să le consume crude pot lua în considerare stridiile în care stridiile sunt expuse la apă rece și presiune ridicată pentru a ajuta la reducerea bacteriilor Vibrio, păstrând în același timp textura crudă, a declarat Razieh Farzad, profesor asistent și specialist în extinderea siguranței fructelor de mare la Universitatea din Florida.

Mulți experți sugerează că persoanele care prezintă un risc crescut, inclusiv persoanele în vârstă și cele imunocompromise, cele cu boli hepatice, diabet sau femeile însărcinate, ar trebui să ia în considerare evitarea stridiilor crude. Însă, experții nu sunt neapărat împotriva consumului acestei delicatese pentru cei care nu prezintă un risc crescut.

„Atâta timp cât oamenii au informațiile și sunt conștienți de riscurile alegerilor pe care le fac, cred că este un loc bun pentru noi”, a spus Chapman.

Ce altceva ar trebui să știi despre stridii

Stridiile sunt bogate în micronutrienți esențiali, inclusiv cupru, fier, vitamina B12, și conțin mai mult zinc per porție decât orice alt aliment, a declarat Alison Kane, dietetician înregistrat la Spitalul General din Massachusetts.

Deși majoritatea mineralelor sunt reținute în timpul procesului de gătire, unii nutrienți se pot pierde la temperaturi ridicate, în special la prăjire, ceea ce adaugă și calorii, și grăsimi suplimentare din uleiuri sau aluat, a spus ea.

Însă, gătitul la grătar și la abur „sunt metode de gătit mai blânde, care nu introduc grăsimi sau sodiu suplimentare și păstrează cea mai mare parte a densității nutritive a stridiilor”, a adăugat Kane.