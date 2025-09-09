B1 Inregistrari!
Alertă! E focar de hepatită A într-un județ din România. Sute de elevi încep școala online: „Copiii internați sunt izolați"

Alertă! E focar de hepatită A într-un județ din România. Sute de elevi încep școala online: „Copiii internați sunt izolați”

Ana Maria
09 sept. 2025, 15:20
Alertă! E focar de hepatită A într-un județ din România. Sute de elevi încep școala online: Copiii internați sunt izolați
Foto: Pixabay.com

Un focar de hepatită A în Buzău a fost confirmat de Direcția de Sănătate Publică, cu 12 cazuri înregistrate până acum, la persoane cu vârste între 2 și 45 de ani. Cele mai multe îmbolnăviri au fost raportate în satul Ivănețu, unde mai mulți membri ai aceleiași familii au fost diagnosticați.

Cuprins:

  • Ce a declarat un medic epidemiolog
  • Ce măsuri a luat DSP Buzău pentru a opri focarul
  • De ce învață elevii din comună în sistem online
  • Cum monitorizează autoritățile situația

Ce a declarat un medic epidemiolog

„Avem un focar de hepatită care a totalizat până acum 12 cazuri pe o plajă de vârstă de la 2 la 45 de ani, în trei sate. În satul Ivănețu sunt mai multe cazuri, în aceeași familie. Nu s-a putut dovedi o legătură între cazuri, cu excepția celor care au evoluat în aceeași familie. Am vaccinat 13 contacți receptivi și mai avem vaccin disponibil pentru eventuale situații noi. Am sensibilizat autoritățile locale privind salubrizarea zonei, în special în satul Ivănețu. Facem supraveghere activă prin asistenții comunitari, asistentul social și medicul din zonă. Populația a fost înștiințată să contacteze medicul imediat ce apare vreo modificare a stării generale”, a declarat medicul epidemiolog Carmen Scîntei, de la DSP Buzău, potrivit Click!.

Ce măsuri a luat DSP Buzău pentru a opri focarul

DSP a dispus vaccinarea contacților direcți și a cerut autorităților locale să intensifice acțiunile de salubrizare, în special în satul Ivănețu. De asemenea, medicii și asistenții comunitari fac supraveghere activă în zonă.

Populația a fost avertizată să anunțe medicul imediat la apariția unor simptome precum oboseală accentuată, febră, dureri abdominale sau îngălbenirea pielii și a ochilor.

De ce învață elevii din comună în sistem online

Inspectoratul Școlar Județean Buzău a decis suspendarea cursurilor față în față și mutarea lor în online pentru toți cei 310 elevi din comună.

„În data de vineri am aflat că 10 copii din comuna Brăeşti sunt internați cu hepatită A. Având în vedere începerea noului an școlar și faptul că unitatea de învățământ numără 310 elevi, am decis, împreună cu conducerea școlii și consiliul de administrație, ca, în această săptămână, elevii să învețe online, până depistăm cauza focarului”, a explicat inspectorul general ISJ Buzău, Daniela Palcău.

Cum monitorizează autoritățile situația

Prefectura județului Buzău a anunțat că ține permanent legătura cu DSP și cu autoritățile locale.

La Brăeşti avem focar de hepatită, DSP a realizat ancheta epidemiologică și ținem legătura permanent cu autoritățile locale. Copiii internați sunt izolați și beneficiază de tratament corespunzător”, a transmis prefectul Liliana Sbîrnea.

Autoritățile recomandă părinților să fie extrem de atenți la primele semne ale bolii și să solicite consult medical imediat, pentru a preveni răspândirea infecției.

