Mai sunt doar câteva zile până la începutul noului an școlar, dar edilului unei comune din Buzău încă nu știe cum și unde vor putea 11 elevi să învețe. Pentru că unitatea de învățământ din Pleși, comuna Bisoca s-a desființat, iar administrația locală nu dispune de o mașină de teren pentru a prelua copiii din zona greu accesibilă, participarea acestora la cursuri este imposibilă.

Cuprins:

Cum este drumul pe care ar trebui să ăl parcurgă elevii până la școală Ce dotări avea școala desființată din Lieși Ce soluții propune Prefectura Buzău

Cum este drumul pe care ar trebui să ăl parcurgă elevii până la școală

Potrivit edilului comunei Bisoca, unitatea de învățământ din satul Pleși, recent modernizată cu bani prin PNRR, a fost desființată la câteva luni după ce primise derogare pentru a funcționa în continuare. Acum, cei 11 elevi ai școlii sunt în pericol de a abandona învățământul, însă nu ca urmare a voinței lor, ci pentru că le este imposibil să străbată drumul până la cea mai apropiată școală, aflată la 7 kilometri distanță.

Administrația locală nu dispune de microbuze școlare și chiar dacă ar face-o, primarul este de părere că acestea nu ar putea străbate drumul care desparte Pleși și centrul comunei Bisoca. Construit pe o pantă abruptă, neasfaltat și străbătând o pădure, drumul poate fi străbătut în siguranță doar cu o mașină de teren.

„Este vorba despre Școala cu clasele I-VIII din localitatea Pleși unde sunt 6 copii la clasele I-IV, cinci copii la V-VIII. Noi, în luna februarie aveam obținută derogare pentru funcționarea școlii, acum a venit legea aceasta și ne-au desființat școala. Nu mai dau voie ca școala să funcționeze cu un număr redus de copii. Cea mai apropiată școală este cea din Bisoca, dar nu este drum accesibil de a urca cu microbuz școlar, nu își asumă nimeni riscul să coboare cu un microbuz pe drumul respectiv, nu mai zic iarna. Am cerut să rămână școala în continuare sau, în cel mai rău caz, să ni se ofere un mijloc de transport 4×4 pentru ca pe elevii de la Pleși să îi aducem la Bisoca, este o distanță de 7 kilometri. Drumul este construit pe o pantă de 70 de grade, nu mai spun de ”, a declarat primarul comunei Bisoca, Florin Stemate, pentru .

Ce dotări avea școala desființată din Lieși

Edilul atrage atenția că școala, deși mică, avea rezultate bune, iar elevii erau motivați să își continue studiile și după Evaluarea Națională. În plus, administrația locală, cu bani obținuți prin PNRR, a reușit să doteze școala cu aparatură și mobilier nou, astfel încât copiii să aibă cele mai bune condiții în care să învețe.

„ sunt foarte interesați de situația copiilor, mai ales că este o școală cu rezultate foarte bune, au luat examenul de capacitate în procent de 100%, majoritatea sunt la liceu. Nu am soluții și nu își asumă nimeni riscul să coboare de acolo fără un mijloc de transport sigur. Școala arată foarte bine, mai ales că noi am accesat PNRR și săptămâna aceasta am pus mobilier nou, tablă inteligentă, aparatură, totul nou și pentru ce?”, a mai precizat primarul comunei.

Ce soluții propune Prefectura Buzău

Prefectura din Buzău a luat la cunoștință situația din satul Lieși, iar acum, urmează ca autoritățile locale să aibă discuții cu reprezentanții Ministerului Educației pentru a găsi o soluție.

„Căutăm soluții, prima variantă de dorit ar fi ca ministerul să țină școala pentru că sunt 5 copii la clasele I-IV și 6 la clasele V-VIII. Drumul este foarte greu de parcurs vara și aproape imposibil iarna. Ar mai fi transportul lor către cea mai apropiată școală, să încercăm să obținem un microbuz cu normă de șofer să-i putem transporta până la școală și înapoi. Ar mai fi varianta de repunere în funcțiune a internatului de la Bisoca, dar costă mai mult să ai un internat față de o normă pentru un învățător, ei au simultan I-IV, V-VIII. Dorim să nu abandoneze acești copii. Părinții și copiii își doresc școala”, a declarat prefectul județului Buzău, Liliana Sbîrnea.