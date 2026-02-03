Un incident grav a avut loc în Cehu Silvaniei, județul Sălaj, unde o biserică s-a prăbușit parțial, provocând distrugeri importante în zonă. Bucăți din construcție au căzut peste autoturisme parcate, iar autoritățile au declanșat intervenții de urgență.

Ce s-a întâmplat în momentul prăbușirii bisericii

Prăbușirea parțială a bisericii a avut loc pe neașteptate, elemente masive de construcție ajungând atât pe trotuar, cât și pe partea carosabilă. Mai multe autoturisme aflate în apropiere au fost avariate, pagubele materiale fiind considerate însemnate.

Primele informații indică faptul că turnul bisericii s-a prăbușit peste carosabil, blocând complet circulația rutieră pe ambele sensuri. Zona a fost imediat izolată, iar accesul publicului a fost restricționat pentru evitarea altor riscuri.

Potrivit unor surse neoficiale, în apropierea bisericii ar fi fost efectuate lucrări de săpătură înainte de producerea incidentului. Există suspiciunea că aceste intervenții ar fi afectat stabilitatea structurii, favorizând cedarea parțială a construcției.

Autoritățile nu au confirmat încă această ipoteză, urmând să stabilească prin verificări tehnice dacă lucrările din zonă au contribuit la producerea prăbușirii. Ancheta este în desfășurare, iar concluziile vor fi comunicate ulterior.

Cum au intervenit echipele de salvare după apelul la 112

Alarma a fost dată printr-un apel la numărul de urgență 112, care semnala că turnul unei biserici din Cehu Silvaniei s-a prăbușit peste partea carosabilă. La fața locului au fost mobilizate rapid mai multe forțe de intervenție.

La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Pichetului Cehu Silvaniei și ai Detașamentului Zalău, cu o autospecială de stingere, o ambulanță SMURD, un echipaj canin de căutare-salvare și un container Multirisc. Misiunea este una complexă, având în vedere riscul prăbușirilor suplimentare, potrivit Observator News.

Echipele acționează pentru îndepărtarea elementelor de construcție căzute, în paralel cu verificarea zonei pentru identificarea unor eventuale victime. Căutările vizează atât exteriorul, cât și interiorul bisericii afectate.

În acest moment, nu există date confirmate privind persoane rănite, primele informații indicând doar pagube materiale. Situația rămâne însă în dinamică, iar autoritățile continuă evaluarea structurii și a pericolelor existente.