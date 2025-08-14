B1 Inregistrari!
Apa din mai multe fântâni din Neamț, analizată în laborator. Ce s-a descoperit

Apa din mai multe fântâni din Neamț, analizată în laborator. Ce s-a descoperit

14 aug. 2025, 08:35
Apa din mai multe fântâni din Neamț, analizată în laborator. Ce s-a descoperit
Sursa foto: Facebook

Lovitură pentru oamenii din două localități din Neamț. Apa din mai multe fântâni nu este potabilă.

 

Cuprins:

  1. Câte fântâni au fost verificate
  2. Ce conține apa din fântâni

 

 

Câte fântâni au fost verificate

Apa din mai multe fântâni din localitățile Farcaşa şi Borca este nepotabilă, a anunțat Prefectura Neamț. Ambele comune au fost afectate de inundaţii la sfârşitul lunii iulie.

Situaţia critică pentru localnici a ieşit la iveală după prelevarea și analizarea probelor din mai multe fântâni, de către reprezentanţii Direcţiei de Sănătate Publică Neamţ. Au fost monitorizate opt fântâni din Farcaşa şi două din Borca, care anterior au fost dezinfectate.

Ce conține apa din fântâni

Ultimele rezultate de laborator au arătat că apa din fântânile analizate conţine e-coli şi coliformi.

„Analizele au vizat verificarea conformităţii parametrilor fizico-chimici şi microbiologici. Rezultatele citirii efectuate la 24 de ore indică faptul că parametrii microbiologici determinaţi nu se încadrează în limitele admise. (…) Până la acest moment, din datele centralizate de la reţeaua medicală din teritoriu, nu au rezultat suspiciuni de îmbolnăvire în rândul populaţiei din zonele afectate”, a transmis Prefectura Neamţ, citată de Știrile ProTV.

Primăriile le-a fost adusă la cunoștință situația apei, pentru a dispune măsurile necesare protejării sănătăţii localnicilor.

Reprezentanţii DSP Neamţ continuă monitorizarea situaţiei din teren şi transmit zilnic actualizări către Prefectură.

